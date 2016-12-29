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〈中部〉台中跨年晚會 摩天輪180秒燈光秀

2016-12-29

麗寶樂園舉行 見證台中新地標

〔記者歐素美／台中報導〕「花young台中」跨年晚會，本週六晚上七點將在麗寶樂園第二停車場舉行，除有5566、玖壹壹、董事長樂團等藝人歌手表演及煙火秀，全台最大的摩天輪「天空之夢」並將上演一百八十秒的燈光秀，市府新聞局長卓冠廷昨表示，麗寶樂園海拔約二四五公尺，摩天輪高度一百廿公尺，總高度三六五公尺，相當於台北一○一大樓高度，歡迎大家一起來見證台中新地標。

麗寶樂園昨舉辦「全台最大超級摩天輪跨年點燈」記者會，台中市府新聞局長卓冠廷出席致詞指出，這是見證台中新地標的一個時刻，因為全台最大的摩天輪將於跨年當天舉辦燈光秀，他並感謝麗寶樂園在台中的投資，創造約一千五百個工作機會。

卓冠廷說，現在民眾開車上國道一號、三號或四號，就會看到麗寶樂園巨大的摩天輪，以後看到這座摩天輪，大家就知道台中到了。

麗寶集團副董陳志鴻表示，麗寶outlet mall試營運三天約帶來廿萬人潮，配合跨年晚會舉行，麗寶祭出十二月卅一日至二月廿八日只要單筆消費滿三千元即可參加抽獎，有機會將價值近兩百萬的奧迪A4豪華名車帶回家，知名的北海道拉麵四大天王也將於十二月卅日開幕。

31日下午交管 市府籲搭接駁車

十二月卅一日當天下午三點起，國道一號往月眉聯絡道將進行交通管制，下午四點起，麗寶樂園渡假區全園免收停車費，卓冠廷則呼籲民眾參加跨年晚會最好搭乘大眾運輸，可在朝馬、台中火車站、豐原火車站及后里火車站等處搭乘接駁車到達。

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  • 麗寶樂園outlet配合跨年活動，舉辦名車抽獎活動。（記者歐素美攝）

    麗寶樂園outlet配合跨年活動，舉辦名車抽獎活動。（記者歐素美攝）

  • 麗寶樂園超級摩天輪將於跨年當天舉行長達180秒燈光秀。（記者歐素美翻攝）

    麗寶樂園超級摩天輪將於跨年當天舉行長達180秒燈光秀。（記者歐素美翻攝）

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