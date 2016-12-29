〈中部〉改造日南驛客家聚落 中央金援千萬

2016-12-29

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌昨邀請行政院客委會副主委范佐銘會勘「大甲孟春客庄聚落至日南驛站改造計畫」，中央允諾將挹注一千萬元經費，保存整建客家常民生活的歷史記憶，串聯附近景點，打造一個新的旅遊秘境；蔡其昌隨後並參加大甲區德化里供水延管工程動工典禮，政府將投入一億多元經費，改善大甲區德化里民生用水問題，大幅提高該里供水普及率。

蔡其昌曾爭取五千萬元綠美化日南火車站周邊環境，他表示，把日南火車站跟慈德宮做為中心點，將附近景點結合生活、觀光、文化等串接起來，一直是他努力的目標，日南火車站到慈德宮以往是客家聚落，是客家人的歷史記憶空間，希望藉由重新恢復跟整理這些客家文化因子，讓未來的子孫與旅客探訪客家聚落的歷史軌跡。

客委會副主委范佐銘表示，去年曾針對大甲地區客家生活環境營造進行調查，發現大甲日南火車站與慈德宮附近有許多客家居民，允諾透過中央的經費將這些常民生活，以硬體建設來修復規劃，讓更多人接觸並認識客庄聚落。

蔡其昌隨後參加大甲區德化里供水延管工程動工典禮，蔡其昌表示，大甲區德化里以往自來水普及率僅七成，未來自來水工程竣工後普及率將達百分之百，但目前仍有三戶未申請自來水，希望民眾都能安裝，以免日後自己再花錢裝自來水。

這次工程範圍包括東西五路一段、東西六路一段、東西七路一段、東西八路一段、東西九路、南北三路、南北四路、南北五路、賢仁路、橫圳路及其巷弄等共一．三公里長，總工程經費一億零八百七十六萬元，其中，延管工程費四千九百多萬元由經濟部水利署補助，路修費五千四百多萬元由市府經發局支出，用戶外線四百七十萬元則由中科管理局補助，預計一百廿個工作天即可完成。