| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉一坪13萬 精密園區二期勞宅今抽籤

2016-12-29

一四六○人搶五二○戶 中籤率三成五六

〔記者張菁雅／台中報導〕精密機械科技園區推出第二期勞工住宅，將在廿九日辦理電腦抽籤，申請勞工相當踴躍，共有一千四百六十人搶五百廿戶，中籤機率僅卅五．六％。市府經發局表示，該勞工住宅已在十二月九日取得建照，預定明年四月動工，一○八年底完工。

精密機械科技園區第二期勞工住宅由新業建設得標，規劃為五百廿戶勞工住宅及兩百零一戶社會住宅。勞工住宅開放給精密園區、台中工業區及中科台中園區無自用住宅勞工申購，符合資格且登記承購者共一千四百六十人，今天上午九時在市府辦理電腦抽籤，並依抽籤結果決定選位先後順序。

預定明年四月動工 一○八年底完工

經發局工業科長鄭錫禧表示，第一期勞工住宅推出一百八十戶，因限定精密園區勞工申購，當時才兩百多人抽籤，這次擴大申購對象，加上每坪平均售價十三萬元，而附近新屋每坪售價已達廿萬元，所以形成搶購，而在電腦抽籤時，會設定兩成出售給精密園區勞工，八成售給台中工業區及中科台中園區勞工。

鄭錫禧也說，第二期勞工住宅已在十二月九日取得建照，基地目前正辦理管線遷移工作，依據建商的規劃，將在明年四月動工，工期兩年半，預定在一○八年底完工。

第二期勞工住宅坪數在卅二至四十六坪間，每戶售價在三百九十四萬元至六百廿七萬元間。為防止炒作，經發局規定，承購人自所有權移轉登記日起十年內，除繼承、強制執行等不可抗力因素外，不得將勞工住宅出售、出租或贈與他人。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
一坪13萬 精密園區二期勞宅今抽籤

一四六○人搶五二○戶 中籤率三成五六…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：〈中部〉一坪13萬 精密園區二期勞宅今抽籤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.