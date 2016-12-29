〈中部〉一坪13萬 精密園區二期勞宅今抽籤

2016-12-29

一四六○人搶五二○戶 中籤率三成五六

〔記者張菁雅／台中報導〕精密機械科技園區推出第二期勞工住宅，將在廿九日辦理電腦抽籤，申請勞工相當踴躍，共有一千四百六十人搶五百廿戶，中籤機率僅卅五．六％。市府經發局表示，該勞工住宅已在十二月九日取得建照，預定明年四月動工，一○八年底完工。

精密機械科技園區第二期勞工住宅由新業建設得標，規劃為五百廿戶勞工住宅及兩百零一戶社會住宅。勞工住宅開放給精密園區、台中工業區及中科台中園區無自用住宅勞工申購，符合資格且登記承購者共一千四百六十人，今天上午九時在市府辦理電腦抽籤，並依抽籤結果決定選位先後順序。

預定明年四月動工 一○八年底完工

經發局工業科長鄭錫禧表示，第一期勞工住宅推出一百八十戶，因限定精密園區勞工申購，當時才兩百多人抽籤，這次擴大申購對象，加上每坪平均售價十三萬元，而附近新屋每坪售價已達廿萬元，所以形成搶購，而在電腦抽籤時，會設定兩成出售給精密園區勞工，八成售給台中工業區及中科台中園區勞工。

鄭錫禧也說，第二期勞工住宅已在十二月九日取得建照，基地目前正辦理管線遷移工作，依據建商的規劃，將在明年四月動工，工期兩年半，預定在一○八年底完工。

第二期勞工住宅坪數在卅二至四十六坪間，每戶售價在三百九十四萬元至六百廿七萬元間。為防止炒作，經發局規定，承購人自所有權移轉登記日起十年內，除繼承、強制執行等不可抗力因素外，不得將勞工住宅出售、出租或贈與他人。