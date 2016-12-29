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〈中部〉釐清所有權、祭出建築法 終結沉痾

2016-12-29

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰全家福社區廿三棟危樓，從九二一大地震至今，歷經三位縣市長都無法處理，主因是當時房屋沒被判全倒，加上原有的建商死亡後，六位子女只繼承土地，毀壞的房屋並未登記所有權人，在所有權人不確定下，讓政府處理人員擔心隨便動民眾的私有財產惹上麻煩，才會遲未拆除，直到今年市府以違反建築法強力介入，終於解決地方多年問題。

據了解，霧峰全家福社區在九二一大地震時，曾有一名婦人不幸身亡，並有多棟房屋倒塌，但大部分的所有權人陸續拆除房子重建，只有龔姓建商和另外兩位屋主所有的廿三棟房屋，雖在地震中傾斜、裂開，卻遲未拆除，而成為危樓。

市府都發局使管科長賴祐成表示，清查後發現，當年這些房子不知何故沒被判全倒，才會沒有立刻拆除，其中有廿一棟原本登記在龔姓建商名下，另兩棟為另兩位屋主所有，龔姓建商死亡後，六位分居國內外的子女雖繼承土地，卻沒有將這些建物登記在名下，造成這些房子沒有所有權人，因找不到屋主，讓處理的人員不敢隨便動人民的財產，才會讓問題遲遲無法解決。

直到今年市府都發局積極釐清房屋所有權，並引建築法「危害公共安全的建物可強制拆除」的規定，終於解決讓居民惶惶不安十七年的陳年老案。

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標題：〈中部〉釐清所有權、祭出建築法 終結沉痾


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