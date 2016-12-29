〈中部〉17年無法解決 921危樓23棟強制拆除

2016-12-29

霧峰全家福社區夢魘

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰全家福社區廿三棟透天民宅，九二一大地震時遭震毀傾斜，十七年來遲未處理宛如廢墟，民眾不斷陳情希望拆除，都無法如願，經市議員張芬郁提案，市府都發局請技師鑑定確定為危樓，並依建築法公告要求限期拆除，但所有權人仍未處理，市府近日終於僱工強制拆除，民眾都稱讚市府有魄力，約兩百五十萬元的拆除費用，市府將向所有權人追償。

未被判全倒遲未拆除

市議員張芬郁表示，霧峰萬豐里全家福社區廿三棟透天厝，九二一大地震時就嚴重損壞，但未被判全倒，因位處山坡地，傾斜、裂開的房屋隨時有倒塌的危險，讓一旁的住戶多年來如坐針氈，但不斷陳情、反映，問題卻遲未解決。

歷經三縣市長無法解決

張芬郁表示，接獲陳情到場察看後，覺得事態嚴重，正式在議會提案並質詢，要求市府介入早日拆除，市府終於在今年七月啟動鑑定、公告等程序，廿六日僱工強制拆除，肯定市長林佳龍解決已歷經廖永來、黃仲生、胡志強三位縣市長無法解決的問題。

依建築法危害公安強拆

萬豐里長林麗真，對於拖了十七年無法解決的問題，終於動工拆除，肯定市府積極處理的態度，不過對於房子拆除後的磚塊等廢棄物沒有立刻運走覺得可惜，擔心隨風飛揚的灰塵影響附近民眾生活，成堆的廢棄物更成為另一個公安問題，希望市府能一步到位儘快清運。

市府都發局使用管理科長賴祐成表示，接獲該案陳情後請技師到場鑑定，確認廿三棟房屋屬危樓，依建築法第八十一條「傾頹或朽壞而有危害公共安全之建築物…得強制拆除」的規定，給予房屋所有權人三個月自行拆除的時間，但所有權人仍無動作，因此在十二月九日正式公告強制拆除，要求在十二月廿三日前自行搬走值錢物品，並在廿六日正式出動大鋼牙等大型工具強制拆除，預計一月十六日前完成拆除作業。

總拆除費250萬將追償

賴祐成科長表示，強制拆除前已完成通知、公告等程序，因所有權人逾期仍不處理，市府才會代履行強制拆除，預估每戶拆除費用約十一萬元，總拆除費用約兩百五十萬元，將會向所有權人追償，若拒絕繳交，將移送法院處理。