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〈中部〉雙龍瀑布棧道 趕春節前開放

2016-12-29

〔記者劉濱銓／南投報導〕堪稱信義鄉秘境的雙龍瀑布，今年公所斥資二千四百萬元修築棧道，日前已完成驗收，惟園區尚未對外開放，假日就有遊客慕名進入，大批車輛造成交通打結，且因部落沒有公廁，到處向商家、派出所借用，也讓地方相當困擾，對此，公所表示前停車場、公廁已加緊趕工，盼趕在農曆年前完成接駁規劃，春節再讓遊客到此走春。

雙龍村長全得明說，部落道路坡度大、路幅小，且車位不足，有些人就停在道路邊，造成雙向車輛會車困難，尤其部落集會中心前的廣場，每到假日更是車滿為患。且部落無公廁，唯一能借的就是雙龍派出所，遊客排長龍等上廁所，衛生紙一天用掉好幾包。

信義鄉長史強表示，因棧道尾端以後的路況不佳，加上位在瀑布區的舊棧道也已損毀，目前正在全力整修；另已在規劃集會中心的公廁，以及進入部落前的雙龍橋頭停車場，未來將以接駁方式接送遊客到園區。

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