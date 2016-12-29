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〈中部〉紫南宮錢母元旦發放 已見排隊人潮

2016-12-29

〔記者謝介裕／竹山報導〕錢母魅力無法擋﹗竹山鎮紫南宮元旦將發放「雞」年首波招財錢母，昨距發放尚有三天，天氣又變濕冷，但已出現排隊人潮，廟方遂決定加碼送「猴」年錢母，但限量兩千名，但須先3D彩繪拍照打卡上傳臉書，就有機會同時拿到「猴」年與「雞」年兩種錢母。

昨天冷氣團南下，且整日下雨，紫南宮管理委員會看到很多信眾冒雨提前排隊等候領取錢母，除了發送簡易式雨衣，也送上包子、暖暖包等物品。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，依往年慣例，元旦當天只發放新年錢母，惟因許多信眾反映尚未取得猴年錢母，廟方才決定破例，並推出金雞、鯉魚等三D彩繪拍照打卡上傳送錢母的活動，因庫存量有限，所以前兩千名才有機會獲得「猴」年精裝套幣錢母一組，並非「雞」年精裝錢母套幣。至於「雞」年錢母發送，只要元旦當天上午九時以前排隊的人，絕對可領到錢母。

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  • 明年元旦當天紫南宮也將推出限量猴年精裝套幣錢母，讓信眾典藏。（記者謝介裕攝）

    明年元旦當天紫南宮也將推出限量猴年精裝套幣錢母，讓信眾典藏。（記者謝介裕攝）

  • 竹山鎮紫南宮副主委黃新吉（左二）致贈熱騰騰的包子與暖暖包給排隊等候的民眾。（記者謝介裕攝）

    竹山鎮紫南宮副主委黃新吉（左二）致贈熱騰騰的包子與暖暖包給排隊等候的民眾。（記者謝介裕攝）

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