〈中部〉草屯年貨大街 營業結束時間提前

2016-12-29

小年夜晚間十時打烊

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕全縣今年唯一由公所主辦、且是全縣歷史最悠久的草屯年貨大街，昨日受理登記，一月九日公開抽籤，今年除增加攤位和增加天數外，也有了大變革，即將營業結束時間，從往年的除夕中午，提前至小年夜晚間，一結束即拆攤棚架，除夕方便買菜的民眾進出。

由草屯鎮公所主辦，有四十多年歷史的草屯年貨大街，今日受理登記，年滿十八歲的草屯鎮民就可登記，但因為攤位太搶手，一戶限登記一攤。因為歷史悠久、名氣大，攤位租金便宜，每年登記要擺攤的人常是攤位數的好幾倍。

搶攤位一月九日抽籤

由於前年以登記順序先後決定入選名次，民眾凌晨就在冷風中排隊，今年比照去年改為抽籤決定，今日上午九時到下午五時受理登記，一月九日再公開抽籤，中籤者沒有完成繳費就視同放棄，由備取遞補。

草屯鎮公所表示，今年的年貨大街從五天半延長為六天，租金也從去年的四千元漲為四千五百元，雖漲了五百元，惟一天七百五十元仍非常便宜，探詢者仍多。

持續數十年營業天數是五天半，且都在除夕中午結束的年貨大街，今年有了變化，營業日期從一月廿一日上午八時到一月廿六日小年夜晚間十時。

公所表示，今年會將結束時間提前到小年夜晚間，主要是考量除夕上午，會有很多民眾在市場買菜，加上年貨大街除夕上午剩沒幾攤營業，因此決定提前結束，結束後拆攤架，恢復道路方便民眾進出。