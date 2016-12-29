〈中部〉元旦金龍山迎曙光 投131線交管

2016-12-29

〔記者劉濱銓／南投報導〕元旦迎曙光，就到金龍山！位在魚池鄉市郊、離日月潭不遠的金龍山，近年成為中部迎曙光聖地，明年元旦日管處將在此舉辦迎曙光活動，屆時緊鄰會場的投一三一線將嚴格交管，台廿一線魚池段開放路邊停車，建議民眾多利用免費接駁。

日管處表示，金龍山海拔雖僅八百廿公尺，卻擁有雲海、琉璃光、曙光晨曦等難得的高海拔景色，元旦凌晨四時三十分起，遊客可到服務台參加臉書打卡摸彩，或是填問卷兌換摸彩券，獎品有多項3C產品，從步道口到曙光廣場步程約四十至六十分，曙光露臉約在上午七時至七時十五分，民眾可提前上山等待，一邊欣賞現場樂團表演。

日管處說，元旦零時起，一般遊客車輛禁止進入金龍山，活動地點投一三一線，會場兩側一百公尺內禁止停車，一百公尺外開放進場方向單邊停車，散場方向則禁止停車，凌晨三時至九時，台廿一線五十五．五至五十六．五Ｋ魚池路段，四線道開放外側車道路邊停車，建議民眾利用水社、伊達邵、埔里、魚池等四條路線免費接駁車，以免塞車之苦。