〈中部〉元旦金龍山迎曙光 投131線交管
2016-12-29
〔記者劉濱銓／南投報導〕元旦迎曙光，就到金龍山！位在魚池鄉市郊、離日月潭不遠的金龍山，近年成為中部迎曙光聖地，明年元旦日管處將在此舉辦迎曙光活動，屆時緊鄰會場的投一三一線將嚴格交管，台廿一線魚池段開放路邊停車，建議民眾多利用免費接駁。
日管處表示，金龍山海拔雖僅八百廿公尺，卻擁有雲海、琉璃光、曙光晨曦等難得的高海拔景色，元旦凌晨四時三十分起，遊客可到服務台參加臉書打卡摸彩，或是填問卷兌換摸彩券，獎品有多項3C產品，從步道口到曙光廣場步程約四十至六十分，曙光露臉約在上午七時至七時十五分，民眾可提前上山等待，一邊欣賞現場樂團表演。
日管處說，元旦零時起，一般遊客車輛禁止進入金龍山，活動地點投一三一線，會場兩側一百公尺內禁止停車，一百公尺外開放進場方向單邊停車，散場方向則禁止停車，凌晨三時至九時，台廿一線五十五．五至五十六．五Ｋ魚池路段，四線道開放外側車道路邊停車，建議民眾利用水社、伊達邵、埔里、魚池等四條路線免費接駁車，以免塞車之苦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
一坪13萬 精密園區二期勞宅今抽籤
一四六○人搶五二○戶 中籤率三成五六…
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
- 高通在韓 挨罰8.53億美元
- 抓寶摔傷不知在哪 救護員Google神救援
- 癌細胞基因檢測 突變轉移有藥醫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT calls an international news meeting over assets
- 莉亞公主永別 星戰8成遺作
- 女員工欠錢 老闆逼賣淫
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 巨人保護陽岱鋼 證實簽5年
- 台大「希望入學」放榜 30寒生拚翻身
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 不改「巨砲」本色 鋒砲打斷球桿
- 明年投資 過半理專看好債市
- 淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴
- 死刑未廢 殺妻殺女判死定讞
- 台水：明年底前水價不會漲
- 焦點評論》國民黨程序正義通通不見了
- 興航爆量漲停 疑大股東出手
- 係金A! 楊麗花歌仔戲又來了!
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 葡萄王「靈芝王」 爆過期改標再賣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 孟加拉成衣工月薪僅2K 罷工抗議後1500人遭開除
- 駐越核發簽證收賄 蕭裕文判刑12年
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 向黨產會潑糞 男子侮辱公署起訴
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 小王急喊穿衣服 被抓姦拗玩視訊
- 逼妻低頭吃狗便 子阻止挨揍
- 小學生補習 一年砸600億
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 草蜢難忘梅姑 新歌揪心憶當年
- 台美肥咖不互惠 財部爭取簽協議
- 巨人陽元年 戰經典有懸念
- 防假新聞影響大選 捷克設專責機構
- 插隊被糾正 西瓜刀不敵助行器
- SBL明星賽紅白選秀 「總ㄟ」好糾結
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉元旦金龍山迎曙光 投131線交管
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分