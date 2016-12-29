〈中部〉3場跨年晚會比嗨 縣長唱給你聽

2016-12-29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣跨年好熱鬧，南投縣立體育場、仁愛鄉清境農場、埔里仁愛公園各有一場，南投場有民歌、流行音樂歌手，卡司最強；清境場則會降雪，還請來「星星王子」倒數完說新年星座運勢；埔里場則供應咖啡和薑茶，穿戴紅衣飾送炫彩螢光棒。

縣立體育場 林明溱將高歌

南投縣立體育場的「南投閃耀新年心」跨年晚會，今年以民歌結合流行音樂，在地表演團體先暖場，民歌手潘越雲等人有一個多小時的民歌時間，當中穿插電影「老師，你會不會回來」男主角是元介演出和分享電影。最後流行音樂歌手符瓊音、潘裕文等接力，張智成壓軸從舊年唱到新年。

很多民眾關注「今年南投跨年會唱國歌嗎？」，縣府從善如流，決定不唱國歌，改叫縣長林明溱「唱給你聽」，縣長會在民歌時段之後上台給驚喜，高唱張雨生的「我的未來不是夢」。林明溱昨跨年晚會記者會中表示，包括正瀚、冠好等公司，明年至少會提供六百個工作機會，而南投施政滿意度一直在進步，因此選唱「我的未來不是夢」。

清境農場 雪花電音尬歌手

號稱「海拔最高的跨年晚會」的清境跨年晚會，以「星電音迎雪派對」為主題，晚間七時開始啟動三部造雪機，讓現場降下白色雪花，另有羅百吉等歌手搭配光頭DJ電音趴，而在倒數完後，星座專家「星星王子」將解說二○一七年的星座運勢。

埔里仁愛公園 熱飲暖心窩

另，埔里鎮仁愛公園的「瘋跨年」晚會，現場六時起，免費供應咖啡，七時開始供應薑茶，並會有兩波發送幸運炫彩螢光棒時間，只要穿戴紅色衣飾，或打卡炫照就送。