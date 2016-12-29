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〈中部〉超低調縣長爸 堅守小小柑仔店

2016-12-29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕縣長魏明谷有一個經營「柑仔店」的爸爸魏滄郎，兩年前魏就職，魏滄郎最大的煩惱是沒有西裝穿，兩年過去，「縣長爸」仍堅守著小小的柑仔店，倒是「奇怪」的客人變多了，有人會來掃貨，有人會載他四處逛，最困擾他的是紅白帖爆增，他知道對方只是要「縣長爸」去露臉，但多少總要包一點紅白包，曾經一個月付了好幾萬元紅包錢，但這些事魏爸從來不會讓魏明谷知道。

魏滄郎跟二兒子（魏明谷胞弟）住在埔心鄉，守著小小的柑仔店，埔心鄉長張乘瑜說，地方政壇總少不了「親人干政」的陋習，但魏明谷從未有這種煩惱，夫人劉慧如專注於社會弱勢服務，縣長爸更低調，連地方村里的選舉事務都不涉入。

昨天冷氣團來襲，魏滄郎在細雨中騎著車齡近廿年的機車，從埔心鄉到員林市的縣議員陳秋蓉服務處，只為送朋友的陳情公文。

魏滄郎說，兒子當縣長後，每個月的紅白帖變多了，對方交待「只要縣長爸喜宴來露臉就好了」，但接到紅白帖，哪有不包的，曾經一個月包了好幾萬元，這事他根本不敢跟縣長講，後來他的原則是，除非是親戚或很要好的朋友，否則他不包紅包，至於白帖，他會盡量出席。

縣議員陳秋蓉說，魏爸絕對是台灣政壇「脾氣最好的縣長爸」，從未看他生氣，擔任清掃志工數十年來如一日，每天到家後方的土地公廟打掃，每個月更到社頭清水岩寺打掃，已掃四十年。

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  • 「縣長爸」騎的是車齡近20年的機車，為朋友送陳情書給縣議員。（記者顏宏駿攝）

    「縣長爸」騎的是車齡近20年的機車，為朋友送陳情書給縣議員。（記者顏宏駿攝）

  • 雖然有個縣長兒子，魏滄郎（左）仍低調地守著小小柑仔店。（記者顏宏駿攝）

    雖然有個縣長兒子，魏滄郎（左）仍低調地守著小小柑仔店。（記者顏宏駿攝）

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