〈中部〉來彰市小旅行 抽450枚金銀幣
2016-12-29
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所推出的「玩在彰化五大觀光軸線慢活輕旅行」專案遊程活動，梯梯爆滿，緊接著於明年一月至三月底止，只要民眾來彰化市小旅行、臉書上傳照片，即有機會獲贈共四百五十枚金質、銀質的八卦山天空步道紀念幣，珍藏、贈禮兩相宜，數量有限，市長邱建富呼籲大家把握這個難得的機會。
送八卦山天空步道紀念幣
昨天邱建富在記者會表示，紀念幣正面為綜合八卦山天空步道，灰面鵟鷹與大佛的彩色圖案，背面為精雕市公所建物圖案，分成金、銀兩色。
導覽地圖則以彰化火車站為起點、八卦山天空步道為終點，介紹市區內沿途特色美食店家以及觀光景點等資訊。
為吸引遊客到彰化觀光，凡於明年一月一日起至三月三十一日止的「半線漫遊~天空步道小旅行」活動期間內，至「彰化市公所城市暨觀光發展課」臉書點選本次活動，按「讚」及「分享」，並上傳彰化市三處景點（天空步道、孔廟、扇形車庫）及任三處彰化市小吃或伴手禮店家（以導覽地圖中的小吃、名產、伴手禮店家為限）的合照，並留言輸入通關密語，就有機會獲得一枚八卦山天空步道紀念幣，每月隨機抽出一五○名。
邱建富強調，金、銀紀念幣每個成本超過二百元，數量有限，呼籲大家把握這個難得的機會。
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