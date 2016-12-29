〈中部〉老人假牙補助 拿號碼牌等嘸

2016-12-29

長者提出申請後苦苦等候

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全縣老人裝置全口假牙從去年七月開辦，由於申請者眾多，受限於預算有限，不少阿公、阿嬤提出申請後只能排序等候，縣議員顧黃水花昨天在縣議會定期大會綜合討論時強調，「應該要廣為宣傳」，讓有需求的銀髮族來得及申辦，才不會苦苦等候！

社會處長黃淑娟表示，全縣老人裝置全口假牙從去年七月開辦，當年預算為六五○○萬元，今年度預算有二億元，明年度也有二億元，由於預算剛剛過，還要完成合作牙醫診所的簽約相關事宜，再由牙醫師進行申請資料審核，預計明年的三月就可以啟動老人裝置全口假牙。

縣府：明年3月啟動裝置

社會處長青福利科長陳奎林表示，去年申請者超過五千人，共有一九七○人如願完成假牙裝置；今年度預算有二億元，預計有六四○○人受惠，提出申請排序等候長者還大約有一九○○人。

陳奎林強調，今年申請作業從三月一日起跑，受理到九月底；原則上明年受理申請作業時間與今年相同，由於受理窗口在各地公所，將會委請公所加強宣傳，也會透過社區、合約牙醫診所來宣傳，讓有需求的長者可以把握時間提出申請，由於假牙裝好後還享有一年的保固，長者假牙裝置完成後，可視情況前往診所進行調整。

補助65歲以上 無排富條款

魏明谷則強調，原本只有中低收入老人才有裝置假牙補助，但是彰化縣沒有排富條款，希望長者都可以有一口的好牙。

彰化縣老人裝置全口假牙補助，只要年滿六十五歲以上，只要全口無牙或是上、下顎健康牙齒各存三顆以內，設籍彰化縣三年以上，同一部位補助，每人終身補助裝置假牙一次為限。