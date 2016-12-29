〈中部〉老人假牙補助 拿號碼牌等嘸
2016-12-29
長者提出申請後苦苦等候
〔記者劉曉欣／彰化報導〕全縣老人裝置全口假牙從去年七月開辦，由於申請者眾多，受限於預算有限，不少阿公、阿嬤提出申請後只能排序等候，縣議員顧黃水花昨天在縣議會定期大會綜合討論時強調，「應該要廣為宣傳」，讓有需求的銀髮族來得及申辦，才不會苦苦等候！
社會處長黃淑娟表示，全縣老人裝置全口假牙從去年七月開辦，當年預算為六五○○萬元，今年度預算有二億元，明年度也有二億元，由於預算剛剛過，還要完成合作牙醫診所的簽約相關事宜，再由牙醫師進行申請資料審核，預計明年的三月就可以啟動老人裝置全口假牙。
縣府：明年3月啟動裝置
社會處長青福利科長陳奎林表示，去年申請者超過五千人，共有一九七○人如願完成假牙裝置；今年度預算有二億元，預計有六四○○人受惠，提出申請排序等候長者還大約有一九○○人。
陳奎林強調，今年申請作業從三月一日起跑，受理到九月底；原則上明年受理申請作業時間與今年相同，由於受理窗口在各地公所，將會委請公所加強宣傳，也會透過社區、合約牙醫診所來宣傳，讓有需求的長者可以把握時間提出申請，由於假牙裝好後還享有一年的保固，長者假牙裝置完成後，可視情況前往診所進行調整。
補助65歲以上 無排富條款
魏明谷則強調，原本只有中低收入老人才有裝置假牙補助，但是彰化縣沒有排富條款，希望長者都可以有一口的好牙。
彰化縣老人裝置全口假牙補助，只要年滿六十五歲以上，只要全口無牙或是上、下顎健康牙齒各存三顆以內，設籍彰化縣三年以上，同一部位補助，每人終身補助裝置假牙一次為限。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
一坪13萬 精密園區二期勞宅今抽籤
一四六○人搶五二○戶 中籤率三成五六…
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
- 高通在韓 挨罰8.53億美元
- 抓寶摔傷不知在哪 救護員Google神救援
- 癌細胞基因檢測 突變轉移有藥醫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT calls an international news meeting over assets
- 莉亞公主永別 星戰8成遺作
- 女員工欠錢 老闆逼賣淫
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 巨人保護陽岱鋼 證實簽5年
- 台大「希望入學」放榜 30寒生拚翻身
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 不改「巨砲」本色 鋒砲打斷球桿
- 明年投資 過半理專看好債市
- 淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴
- 死刑未廢 殺妻殺女判死定讞
- 台水：明年底前水價不會漲
- 焦點評論》國民黨程序正義通通不見了
- 興航爆量漲停 疑大股東出手
- 係金A! 楊麗花歌仔戲又來了!
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 葡萄王「靈芝王」 爆過期改標再賣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 孟加拉成衣工月薪僅2K 罷工抗議後1500人遭開除
- 駐越核發簽證收賄 蕭裕文判刑12年
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 向黨產會潑糞 男子侮辱公署起訴
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 小王急喊穿衣服 被抓姦拗玩視訊
- 逼妻低頭吃狗便 子阻止挨揍
- 小學生補習 一年砸600億
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 草蜢難忘梅姑 新歌揪心憶當年
- 台美肥咖不互惠 財部爭取簽協議
- 巨人陽元年 戰經典有懸念
- 防假新聞影響大選 捷克設專責機構
- 插隊被糾正 西瓜刀不敵助行器
- SBL明星賽紅白選秀 「總ㄟ」好糾結
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉老人假牙補助 拿號碼牌等嘸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分