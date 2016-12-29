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〈中部〉克服洋蔥黃萎病 田間管理見效

2016-12-29

〔記者黃淑莉／東勢報導〕黃萎病被農民視為洋蔥「癌症」，只要染病無法治癒需整片耕鋤，令農民相當苦惱，防治效果卻有限，朝陽科技大學教授張簡水紋研究團隊經過多年調查、研究，只要做好土壤、水分、資材等田間管理，黃萎病可以治癒，且收成量不受影響。

縣內包括麥寮、台西、四湖、水林及褒忠等地栽種上百公頃洋蔥，近幾年飽受黃萎病威脅，農民表示，只要染上黃萎病噴各種藥物都沒效，植株葉子枯黃、捲曲，最後整株倒伏枯死，被農民稱為洋蔥「癌症」。

東勢鄉農民林竹田指出，今年梅姬颱風後黃萎病疫情更嚴重，全國洋蔥「土、土、土」（台語），他栽種三公頃全部染病，除提供研究團隊實驗示範，其他都耕鋤，損失慘重。

張簡水紋表示，黃萎病是洋蔥主要疫病，只要感染就無法收成，研究團隊受台塑企業委託，六年來以科學方式針對土壤、水檢驗及記錄農民田間管理方式，並輔導如何在適當時間施肥、噴藥，並做好土壤、水分管理，克服黃萎病讓染病的洋蔥，重新恢復生長，且結出健康的洋蔥鱗球。

昨天在林竹田的洋蔥田召開成果發表會，農民看到原本奄奄一息的洋蔥竟能「起死回生」，植株健康而且結出碩大的鱗球，都很興奮，研究團隊強調，黃萎病的菌孢可存活數十年，農民拔除染病植株不要任意棄置在農田周圍，一定要妥善處理，才能避免再染病。

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  • 原本感染黃萎病的洋蔥田，透過田間管理恢復生機，且結出碩大鱗球。（記者黃淑莉攝）

    原本感染黃萎病的洋蔥田，透過田間管理恢復生機，且結出碩大鱗球。（記者黃淑莉攝）

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