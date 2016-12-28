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〈南部〉仁武後天停水18小時 楠梓水壓低

2016-12-28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司澄清湖給水廠將於今年十二月三十日及明年一月七日，辦理「高市仁武鳳仁路管線汰換工程」，高市將分二階段停水，總計三十六小時，影響二萬三千戶，呼籲民眾儲水備用。

水公司表示，第一階段於十二月三十日上午十時至三十一日清晨四時停水，總計十八小時，停水區域包括仁武區仁武里、文武里、後安里、竹後里、中華里，包括仁武工業區，停水戶數八千戶；水壓降低區域是楠梓區五常里、中陽里、惠楠里、享平里、東寧里，計水壓降低戶數七千戶。

明年一月七日還有一次

水公司指出，第二階段於明年一月七日上午十時至一月八日清晨四時，總計十八小時，停水區域是仁武區竹後里，影響戶數一千戶；水壓降低區域是楠梓區五常里、中陽里、惠楠里、享平里、東寧里，影響戶數七千戶。

水公司呼籲民眾於停水前六小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，建築物的自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總水表前制水閥栓關閉，以免發生虹吸污染，有疑問可打免費客服電話一九一○。

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