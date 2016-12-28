〈南部〉（高雄）小刪1.5億 明年總預算三讀通過
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會昨三讀通過一○六年度地方總預算案，歲入、歲出分別刪減一億五千萬元，審定總預算歲入為一二一四億九千餘萬元，公債及賒借收入一○八億五千餘萬元，審定歲出為一二八七億九千餘萬元，債務還本卅五億五千萬元。
歲入1214.9億 歲出1287.9億
議會說明，針對一○六年度地方總預算案，議會二讀時，刪減財政局財產收入之財產售價一億元、環保局廢棄物清理費五千萬元，合計刪減一億五千萬元。
歲出部分刪減觀光局補助法人、團體等，配合市府前往國內外辦理觀光推廣活動費廿九萬九千元。
因應歲入、歲出須平衡，財政局建議刪減工務局鐵路地下化配合款一億四千餘萬元，獲議會同意，順利三讀完成明年度地方總預算案。
議會同時審查通過、修正有關內規的各種委員會設置辦法，包括修正委員會名稱及均衡各委員會審查事項，將原民政委員會更名為內政委員會，保安委員會更名為衛生環境委員會。
原保安委員會的警察局、消防局，移列內政委員會，社政委員會刪除兵役局，勞工局移列至衛生環境委員會；為適度保持各委員會人數彈性及增進審查效率，議會同時修改各委員會人數上限為七人或九人。
高市議會部分，先行檢討刪除多項預算共一四八一萬元，挪出空間後，再根據實際需求，編列隨選視訊系統、法規專案預算研究及新增員工加班費等，三項總計一五二七萬元，整體預算比今年微增四十六萬元。
議長康裕成強調，議事透明與議事效率並非數字可量化，期盼社會支持促進議會進步的預算。
另外，議會國民黨團與民進黨團昨經協商、整合各自版本後達成共識，審查通過高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案禁止具輻射污染、或其他不安全食品流通高雄，並將更新、增加相關罰則，共同守護市民健康。
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