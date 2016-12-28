〈南部〉《觀察筆記》琢磨珍珠

2016-12-28

退讓，是成全的襟懷和視野的包容。

高雄有很多的圖書館和分館散落在都市建築叢林、山野幽靜矮房間，給繁忙擁擠的上班族喘息，使農閒的工作者探索科技與文字耕種的藝術；不同的人生境地，生活的經驗品味，在圖書的翻閱、思緒的行進時，得到探知。

像珍珠一樣在大街小巷靜靜地等待知音，撫摩它的美麗，聆聽書本的聲音在閱讀室裡迴盪，也許慢慢進入心靈，也許稍縱即逝，卻是共鳴，令人沉醉，流連忘返的文字魔力啊，就在圖書館的每一本書勾引著，這就是珍珠。

李科永圖書館是需要成全的珍珠！

成全四十多株頂天立地的樹，退讓出三百多坪綠地，許了眼睛的空間，在顧盼間寬闊了；一寬闊，許多的見解都寬厚起來，彎彎曲曲的眉眉角角也截彎取直了。

曾經有過文化的沙漠，翰海的空無荒涼羞澀高雄人，所以在意知識的養育，鍾情圖書館的營造，就在實體書店稀少時，散落各地的珍珠倍覺迷人﹗（資深記者黃明裕）