| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》琢磨珍珠

2016-12-28

退讓，是成全的襟懷和視野的包容。

高雄有很多的圖書館和分館散落在都市建築叢林、山野幽靜矮房間，給繁忙擁擠的上班族喘息，使農閒的工作者探索科技與文字耕種的藝術；不同的人生境地，生活的經驗品味，在圖書的翻閱、思緒的行進時，得到探知。

像珍珠一樣在大街小巷靜靜地等待知音，撫摩它的美麗，聆聽書本的聲音在閱讀室裡迴盪，也許慢慢進入心靈，也許稍縱即逝，卻是共鳴，令人沉醉，流連忘返的文字魔力啊，就在圖書館的每一本書勾引著，這就是珍珠。

李科永圖書館是需要成全的珍珠！

成全四十多株頂天立地的樹，退讓出三百多坪綠地，許了眼睛的空間，在顧盼間寬闊了；一寬闊，許多的見解都寬厚起來，彎彎曲曲的眉眉角角也截彎取直了。

曾經有過文化的沙漠，翰海的空無荒涼羞澀高雄人，所以在意知識的養育，鍾情圖書館的營造，就在實體書店稀少時，散落各地的珍珠倍覺迷人﹗（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
安平「亮」起來 眾人樂見運河觀光

台南運河蘊含豐富歷史人文特色，如運河旁俗稱的「烏橋」，即是「黑橋牌」起源地，傾聽運河歷史故事、透過遊船穿越台南運河歷史時空，市府打造「台南威尼斯」的人文風情，未來藉運河周邊整體環境景觀改造、光環境營造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》琢磨珍珠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.