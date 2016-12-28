〈南部〉2016新聞回顧之2／莫蘭蒂強風破紀錄 重創恆春半島

2016-12-28

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕莫蘭蒂在九月十四日襲擊南台灣，恆春測到每秒五十二．二公尺的地表強風、相當於十六級風，刷新恆春氣象站設立一百廿年來的強風紀錄，小琉球也出現瞬間陣風達十七級，鵝鑾鼻則觀測到十七．二及十七．四公尺浪高，都破了兩測站紀錄。

強大風力也造成屏東縣電力、電信及自來水嚴重受損，最高超過三十二萬戶停電，電話共有十六萬餘戶受影響，自來水停水戶近一萬戶；緊接而來的梅姬颱風，更讓農業災情慘重。

受損嚴重的電力系統，直到九月二十日台電董事長朱文成等幹部坐鎮才宣布全縣復電，十一月間，台電承諾優先為恆春半島迎風面鄉鎮進行電線地下化工程。

受損嚴重的恆春半島，恆春基督教醫院遭掀屋頂、風雨中救援等事蹟，總統蔡英文特地南下關心，直到十二月初才完成整修；日本人捐贈的高士神社及山區原有的茂盛林相則至今未完全復貌。