〈南部〉謝警找回30歲霜淇淋機 老闆請吃首支霜淇淋
2016-12-28
〔記者蔡宗憲／恆春報導〕莫蘭蒂颱風期間被偷走的鵝鑾鼻三十年老霜淇淋機，警方上月尋獲霜淇淋機，老闆娘林美珍經過一個月的整修，昨天重新啟動老機器賣冰，並依照心願將首支霜淇淋送給警方及土地公品嚐，雙方開心留下合影。
「冬天吃霜淇淋，心裡卻異常溫暖。」接下「第一支」霜淇淋的墾丁派出所副所長陳永豐笑說，很開心幫店家找回「女兒」，破案是警察職責，一直推辭她們的謝禮，但第一支霜淇淋盛情難卻，答應分享店家的喜悅。
除了感謝找回機器的陳永豐，林美珍把第二、三支霜淇淋送給逮捕竊嫌的偵查隊長陳忠義及恆春警分局長曾學貴，最後則奉上霜淇淋答謝冥冥中指示方向的保安宮土地公，為這件霜淇淋機竊案畫下完美句點。
「這部機器就像我的女兒。」林美珍說，霜淇淋機找回後，本來要儘快重新營運並答謝警方，沒想到電源供應出問題拖延至今，霜淇淋雖然不值多少錢，卻是對警方幫忙找回「親人」的最大敬意。
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