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〈南部〉一次性包材裝蛋稽查 屏東開勸導單

2016-12-28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕一次性包材裝蛋新政策這個月二十四日上路，昨天全台同步展開稽查，屏東縣家畜疾病防治所前往屏東市區宣導，並開出勸導改善單，業者對新政策則抱怨連連。

盤商、零售店觀望 仍用塑膠箱

全屏東蛋雞場、盤商、零售商初估就有上千家，走進屏東市雞蛋盤商與零售店，全部仍以塑膠箱裝蛋，稽查人員依動物傳染病防治條例第十四條第四項規定開出限期改善通知單。

「一次性包裝的紙箱到底是要禽場出，還是蛋商出？」劉姓業者說，要推行新政策立意很好，但沒有配套就會一團亂，大家都還在觀望。

中盤蛋商簡世彰也表示，他賣二十多年都是用塑膠箱裝，一個塑膠箱約七十元，可以用十幾年不會壞，二十斤裝的紙箱一個約四十元，用一次就要丟，不僅成本高，回收也是問題。

防治所所長李永文說，限期改善為三到六個月，複查未改善者，依法可處三萬至十五萬元罰鍰，至於紙箱應由誰供應，由業者與蛋商訂定，目前先以盤商為主要稽查宣導對象，其次是零售商、相關餐飲業者及養禽場。

李永文也表示，「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」是針對禽場、盤商，一般消費者購買散蛋不受影響，目前洗選蛋銷售約佔有五成，農委會也正研議在屏東農科園區內設洗選場，提高洗選蛋比例，降低疫病傳染風險。

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  • 屏東家畜防治所所長李永文（左）對業者宣導，業者也現場怒批中央沒做好配套。（記者邱芷柔攝）

    屏東家畜防治所所長李永文（左）對業者宣導，業者也現場怒批中央沒做好配套。（記者邱芷柔攝）

  • 全屏東蛋雞場、盤商、零售商初估就有上千家，走進屏東市雞蛋盤商與零售店，全是以塑膠箱裝蛋。（記者邱芷柔攝）

    全屏東蛋雞場、盤商、零售商初估就有上千家，走進屏東市雞蛋盤商與零售店，全是以塑膠箱裝蛋。（記者邱芷柔攝）

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