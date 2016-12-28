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〈南部〉街友學耕種 屏東首座福利農田收成

2016-12-28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕六十七歲潘新發原本是遠洋捕魚船員，因為染上肺結核沒有家人可以依靠，最終流落街頭被遊民收容所安置，今年參加「屏東縣福利農田」計劃後，每天都到農田報到，經歷颱風、大雨等天災襲擊，菜園終於開始收成，原本鬱鬱寡歡的阿發，臉上掛滿笑容，直說，「來這裡很快樂，很有成就感！」

專家指導 還提供每小時50元零用金

座落鹽埔鄉的福利農田，由屏東縣政府與屏縣慈善團體聯合協會、慧光普賢圓通基金會合作，計劃經過一年多籌畫，是屏東第一個為街友打造的農田，目前有十三名街友參與，現場除了有專家指導農務技巧，還提供每小時五十元的零用金給參與的街友，並發放民生物資等補助。

參與耕作的黃秀琴說，她罹患糖尿病後腳部截肢，找工作困難，從沒想到會淪落到遊民收容所，但參與農田耕作後，現在可以賺取零用金，讓她覺得自己不是街友了。

指導耕作的黃三和表示，農田經過天災、重新耕作到收成，都是街友們齊心拔草、除蟲整理的成果，栽種過程就像人生縮影，間接療癒了大家的心。

開放無毒蔬菜預購 縣府計劃找通路

縣府社會處指出，過去在輔導街友就業、重返社會時，許多人因為缺乏自信、學經歷等因素，無法順利找到工作，透過福利農田計劃，參與的街友可以彈性安排工作時間，學習農事技能、增加自信，也希望帶他們再次融入社會。

今年七月開始播種的福利農田，目前玉米、茼蒿、地瓜葉、絲瓜、木瓜、茄子等作物陸續採收，福利農田也透過臉書粉絲團「屏東福利農田」開放無毒蔬菜預購，由於街友們對這項計劃相當熱衷、參與度高，縣府已著手計劃找固定的銷售通路，提供弱勢民眾工作機會。

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  • 阿發（右）開心比讚，感謝黃三和（左）指導他們耕作。（記者邱芷柔攝）

    阿發（右）開心比讚，感謝黃三和（左）指導他們耕作。（記者邱芷柔攝）

  • 在社工們鼓勵下，街友們自己安排工作時間，到農田學習農耕技術，賺取工錢也從中找回自信與成就感。（記者邱芷柔攝）

    在社工們鼓勵下，街友們自己安排工作時間，到農田學習農耕技術，賺取工錢也從中找回自信與成就感。（記者邱芷柔攝）

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