〈南部〉大王國小畢業生挑戰 攻頂金針山

2016-12-28

〔記者陳賢義／台東報導〕大王國小六年級畢業生連七年攻頂金針山，沿著產業道路健行走完約三小時的路程，挑戰體力也展現毅力，同時體悟前人開疆闢土的辛勤，今年畢業班導師陳瑞宇還提前上山，利用Aurasma（增強現實應用程序）在中途休息點規劃認識土地公VR體驗，設計密室脫逃闖關，添增攻頂的趣味性與教育性。

攻頂活動在涼爽天候中熱鬧展開，成群師生和家長踩著輕快的腳步從日昇台出發，雖然不見成片花海，但路邊的小花小草仍讓小朋友看得眼花撩亂，來到第一個休息站「茶中緣休閒山莊」，老闆娘端出了茶葉蛋和飲料招待，稍作休息繼續向前行，第二站則是金針山愛玉種植面積最大的區域，隨行老師和家長會副會長蔡銘趁機教育，解說在地農特產及自然生態，小朋友沿路打氣相扶持，抵達最後休息站土地公廟，虔誠感謝土地公庇佑，讓大家能夠順利完成每年的挑戰。

重頭戲AR、VR遊戲登場，小朋友藉由行動裝置的小遊戲，分組認識土地公，好不快樂。抵達終點青山農場，大補給端上桌，冰涼的愛玉、暖暖的麥茶、香噴噴的烤番薯，還有金針山家政班媽媽們的美食饗宴，及頒發攻頂證書。校長高進欽說，金針山是屬於大王的靠山，承載五十年的農業與人文記憶，每年舉辦活動來親近金針山，讓畢業生能夠留下深刻的學習回憶。