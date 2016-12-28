〈南部〉55林班大坍方 坡面出現蝕溝
2016-12-28
崩塌地有擴大可能 暫無立即性危險
〔記者陳賢義／台東報導〕台東縱谷加拿部落山區、加鹿溪上游五十五林班大坍方，崩塌土砂流出導致溪流流心改變，台東林管處委託成大災防中心現勘，研析崩塌地仍有擴大可能，坡面已出現明顯蝕溝，未來也有新增可能，雖然目前沒有立即性危險，仍需針對崩塌地變化持續追蹤及觀察。
五十五林班是在今年春節期間發生大坍方，面積約十二公頃，青翠山頭禿了大片，遠眺宛如鬼剃頭，而且河道轉彎段的凹岸區段，護岸基礎已有掏空下陷的現象，林管處雖在汛期前進行新建砌石護岸及河道整理，降低颱風豪雨對岸旁產道、下游橋梁及部落居民安全帶來的威脅，但因加鹿溪有多次遭受颱風豪雨的侵蝕紀錄，除了現有工程，林務局還委由成大災防中心進行土砂運移特性分析，昨說明調查結果。
調查團隊表示，目前崩塌地尚有殘餘的不安定土砂堆積在上游坡面及河道，未來可能因颱風豪雨逐次向下游輸送；另在中上游河道既有工程構造物狀況良好，但儲砂空間不足，只能提供調節功能；至於下游河道部分，在一般流況及挾砂水流的條件下，通洪斷面足夠，尚無安全之虞。
調查團隊表示，考量崩塌地仍有擴大可能，且坡面已有明顯蝕溝出現，未來也有新增可能，後續應針對崩塌地變化進行持續追蹤與觀察；針對中游河道部分，由於目前工程多已剩下調節土砂功能，可施作適當清淤，維持河道儲砂空間；另以集水區管理而言，加鹿溪的土砂運移過程相當適合做為鄰近集水區的治理參考，未來應定期透過無人載具或衛星進行河道演變的長期觀察和記錄。
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