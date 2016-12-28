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〈南部〉試辦釋迦保險 農：自己都沒壽險

2016-12-28

農委會負擔一半保費 縣府擬五％以下

〔記者張存薇／台東報導〕農委會擬開辦農作物收入保險，台東釋迦列入首波試辦計畫，「釋迦收入保險試辦及補助辦法」草案新出爐，農業處長許瑞貴指出，初步試算每公頃釋迦保費一年六萬九千元，農委會負擔一半、縣府擬負擔五％以下，其餘為農民自負，有的農民認為天災多、值得一保，也有農民還在觀望，直指「都沒有幫自己保壽險了，還要幫釋迦保險嗎？」

天災多 也有人認為「划得來」

許瑞貴指出，七月尼伯特颱風重創台東農業，台東釋迦種植面積達五千公頃，被害面積達四四六三公頃，受害程度為卅五％，災損加上後續無收成損失，預估超過十億元。以農委會初步規劃，預計明年初釋迦產期前施行，而釋迦保費為每公頃每年六萬九千元，根據農委會新公告的「釋迦收入保險試辦及補助辦法」草案，農委會負擔一半保費，縣府部分，因財政困難，再加上釋迦種植面積廣大，最多只能負擔五％保費。

他說明，如果是「保全險」，釋迦正常一年收入每公頃約七十萬至八十萬元，若因天災或市場大崩盤，農民實際收入未達標準，就會給付不足部分，但會先扣除天然災害救助金，依目前標準，為每公頃九萬元，此外，如果經營管理不善、違規使用農藥肥料、甚至樹體已達經濟年限必須重新種植等，都「不理賠」。

農友曾能立說，可以接受釋迦保險，對農民是很大保障，不用每年都靠政府救助，如果釋迦價錢維持水準，保險「划得來」。不過也有農民不看好，農友田金月指出，還不了解細節，但作農除靠天吃飯，也要靠管理與技術，老一輩會認為「都沒有幫自己保壽險了，還要幫釋迦保險嗎？」

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  • 農委會將試辦釋迦收入保險。（記者張存薇攝）

    農委會將試辦釋迦收入保險。（記者張存薇攝）

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標題：〈南部〉試辦釋迦保險 農：自己都沒壽險


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