〈南部〉抗議廁所飄臭 學生校慶扛馬桶遊行
2016-12-28
東中校長親自找源頭 將徹底解決
〔記者黃明堂／台東報導〕台東高中二年三班旁廁所飄臭一年多，學生在校慶時扛馬桶、戴口罩，靜默遊行表達心聲；校長張瑞杰親自找出滲漏飄臭源頭，將請廠商徹底解決問題。
上週六東中校慶，有一班學生扛著以保麗龍、紙箱自製的馬桶，學生則戴著口罩，當時大家都以為只是學生的搞怪創意，原來是有所訴求。
這間臭廁所位於一樓，七個小便斗壞掉了四個。學生反映，一年多來幾乎天乎飄散臭味，連中午用餐時間，都得聞臭吃便當。跟學校反映了多次，問題始終沒徹底解決，才利用校慶表達訴求。
校長張瑞杰說，這次校慶，他才知道學生有此困擾，讓他覺很很抱歉，總務人員向他說已經修理很多次了，但仍會復發。
張瑞杰本身擁有水電證照，親自到廁所找問題源頭。他說，判斷是壁內的排污管路破裂，尿液從牆壁滲出後，流入地板的排水溝，因此產生飄臭現象。
顧及學校顏面 靜默表達訴求
據了解，學務處有要求各班提交校慶表演項目，二年三班學生提案內容就是要抗議廁所飄臭味，除了製作馬桶，還準備了抗議標語，準備要在遊行中表達訴求，經學務處溝通，他們仍堅持表達訴求，不過，也顧及學校顏面，捨棄標語，也不出聲抗議，以靜默方式讓學校了解。
張瑞杰說，這間是老廁所，雖然有整建過，但衛生設備及管路都是消耗品，長年使用，難免會有損壞，他很贊成學生表達出來。
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