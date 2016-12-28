〈台北都會〉北市提早入學鑑定 報名表發售

2016-12-28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市「一○六學年度提早入國民小學鑑定計畫」報名表即起在十二行政區承辦學校發售，明年一月十四日在建國中學舉辦「宣導說明會」，自一○六年二月十五日至二月十七日期間開放報名；凡年滿五足歲，具備資優特質且社會適應行為和國小一年級學童相當者，均可報名參加鑑定。詳細資訊可見台北市教育局官網、台北市資優教育資源中心網頁及各行政區承辦學校網站。

為了提供身心發展和適齡兒童相當的未足齡兒童，提前進入國小接受適性教育的機會，教育局說，一百年九月二日至一○一年九月一日期間出生、年滿五足歲想報名參加鑑定的兒童，請依戶籍行政區到該區承辦國小報名，分別為松山區敦化國民小學、信義區光復國民小學、大安區銘傳國民小學、中山區中山國民小學、大同區永樂國民小學、中正區螢橋國民小學、萬華區萬大國民小學、文山區木柵國民小學、內湖區碧湖國民小學、南港區胡適國民小學、士林區士東國民小學、北投區北投國民小學。