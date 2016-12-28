| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉魏德聖新電影 柯P客串市長

2016-12-28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨天出席「國民導演」魏德聖電影新作《52Hz, I love you》特映會，表達對國片支持。魏導暌違九年再推音樂歌舞電影，輕鬆浪漫的愛情故事，讓台北化身幸福城市，柯文哲也以史上最大咖臨演身分，客串演出「市長」。片中風光明媚的聯合婚禮將在明年二月重現，即日起在台北市民政局官網開放報名，五十二對新人額滿為止。

戲稱自己「每天都在演」的柯文哲，在片中飾演市長，擔任聯合婚禮證婚人，大銀幕處女秀就靠著零NG精湛演技，讓整場戲提早一小時收工。

柯文哲昨天以期待的口氣說，「我很想來看看我在銀幕上長什麼樣子？」現場觀眾笑成一片。當文化局長鍾永豐解釋片名《52Hz, I love you》由來，跟鯨魚聲音頻率有關時，柯文哲更是忍不住燦笑反問，「鯨魚的叫聲？」

《52Hz, I love you》以情人節一天之內、四位男女主角經歷的故事為主軸，探討「愛」和「不孤單」，魏德聖希望電影能成為橋樑，喚起所有人心中渴望愛與被愛的心情。北市府動員廿五個單位協助拍攝，並結合市府行銷資源宣傳。

而電影製作或發行業者發行的影片，只要符合「影片中出現可辨識台北市景點影像超過四分之一」、「獲台北市文化局補助」或「在台北電影節中拿下重要獎項」等其中一個條件，經台北市電影委員會審查通過，就可免費透過捷運燈箱、公車廣告、文化快遞等北市府行銷管道宣傳。

廣告
  • 台北市長柯文哲（右二）昨出席導演魏德聖（左二）的新電影《52Hz, I love you》特映會，表達對國片支持。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲（右二）昨出席導演魏德聖（左二）的新電影《52Hz, I love you》特映會，表達對國片支持。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
世大運開閉幕 爆電力不夠用

世大運開閉幕的表演嘉賓、活動安排被北市府列為「最高機密」，市議員質詢後也僅得知票價最高八千八百元，其餘訊息三緘其口；未料，本月傳出開閉幕用電…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：〈台北都會〉魏德聖新電影 柯P客串市長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.