〈台北都會〉魏德聖新電影 柯P客串市長
2016-12-28
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨天出席「國民導演」魏德聖電影新作《52Hz, I love you》特映會，表達對國片支持。魏導暌違九年再推音樂歌舞電影，輕鬆浪漫的愛情故事，讓台北化身幸福城市，柯文哲也以史上最大咖臨演身分，客串演出「市長」。片中風光明媚的聯合婚禮將在明年二月重現，即日起在台北市民政局官網開放報名，五十二對新人額滿為止。
戲稱自己「每天都在演」的柯文哲，在片中飾演市長，擔任聯合婚禮證婚人，大銀幕處女秀就靠著零NG精湛演技，讓整場戲提早一小時收工。
柯文哲昨天以期待的口氣說，「我很想來看看我在銀幕上長什麼樣子？」現場觀眾笑成一片。當文化局長鍾永豐解釋片名《52Hz, I love you》由來，跟鯨魚聲音頻率有關時，柯文哲更是忍不住燦笑反問，「鯨魚的叫聲？」
《52Hz, I love you》以情人節一天之內、四位男女主角經歷的故事為主軸，探討「愛」和「不孤單」，魏德聖希望電影能成為橋樑，喚起所有人心中渴望愛與被愛的心情。北市府動員廿五個單位協助拍攝，並結合市府行銷資源宣傳。
而電影製作或發行業者發行的影片，只要符合「影片中出現可辨識台北市景點影像超過四分之一」、「獲台北市文化局補助」或「在台北電影節中拿下重要獎項」等其中一個條件，經台北市電影委員會審查通過，就可免費透過捷運燈箱、公車廣告、文化快遞等北市府行銷管道宣傳。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
世大運開閉幕 爆電力不夠用
世大運開閉幕的表演嘉賓、活動安排被北市府列為「最高機密」，市議員質詢後也僅得知票價最高八千八百元，其餘訊息三緘其口；未料，本月傳出開閉幕用電…
網友回應
熱門新聞
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 李翊君讚閃婚 卻讓檢場等8年
- 替敘國美軍墊運費？行員機警阻詐
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆扶正小模
- 減少空污 龍山寺明年3月可能禁香
- 失智共照中心 3月各縣市設點
- 台美簽肥咖條款 5000人面臨追稅
- 〈上班一族〉
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 桌球不見了 師帶警進校園調查
- 新竹榮總溢發5千萬獎勵金 回不來了
- 送共和黨親屬耶誕禮 民主黨員耍心機
- 數千網友不請自來 壽星怒了
- 自由廣場》看懂遼寧號的戰鬥力
- 幾米音樂劇《地下鐵》 三度翻新重演
- 喬治+夏綠蒂足可愛 CND童襪透氣
- 沒了五月天 得了警版豪神 中國妹遇詐心情轉好
- 自由廣場》同婚與小英民調探底
- 印度烈火五型飛彈試射成功 射程涵蓋全中國
- 國營事業預算 週五再戰
- 魔獸「百發百中」仍遭狼咬傷
- 歐巴馬自誇再選會贏 被川普打臉
- CASIO聯名Hello Kitty 自拍神器發萌
- 邊聽邊聞 多感官APP為視障帶路
- Dunhill全球大翻新 私人會所迎賓
- 書香飄咖啡味 閱讀好時光
- 彩晶訂單排到明年 Q4每股純益估1元
- 傅達仁生前追思會老淚縱橫
- 馬林魚明年首戰 殷仔可望再扛先發
- 自由談》昧曉挨絃顧絞線
- 張綱維霸喊照顧一輩子 韋汝被騙有靠山
- 將官晉升 總統勉持續學習、創新
- 李千娜張榕容 52Hz女女戀耍浪漫
- 台灣智庫民調：66.7％支持外館改稱台灣代表處
- 拿詐騙橫財狂吸笑氣 20歲走路得靠助行器
- 舒淇肚皮神隱 遭逼供孕事 現場做體操 堅定回答沒懷孕
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 自由廣場》〈林保華專欄〉中國對川普深感畏懼
- 運將誘拐智障女 飯店梳子揭狼行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉魏德聖新電影 柯P客串市長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分