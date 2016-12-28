〈台北都會〉魏德聖新電影 柯P客串市長

2016-12-28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨天出席「國民導演」魏德聖電影新作《52Hz, I love you》特映會，表達對國片支持。魏導暌違九年再推音樂歌舞電影，輕鬆浪漫的愛情故事，讓台北化身幸福城市，柯文哲也以史上最大咖臨演身分，客串演出「市長」。片中風光明媚的聯合婚禮將在明年二月重現，即日起在台北市民政局官網開放報名，五十二對新人額滿為止。

戲稱自己「每天都在演」的柯文哲，在片中飾演市長，擔任聯合婚禮證婚人，大銀幕處女秀就靠著零NG精湛演技，讓整場戲提早一小時收工。

柯文哲昨天以期待的口氣說，「我很想來看看我在銀幕上長什麼樣子？」現場觀眾笑成一片。當文化局長鍾永豐解釋片名《52Hz, I love you》由來，跟鯨魚聲音頻率有關時，柯文哲更是忍不住燦笑反問，「鯨魚的叫聲？」

《52Hz, I love you》以情人節一天之內、四位男女主角經歷的故事為主軸，探討「愛」和「不孤單」，魏德聖希望電影能成為橋樑，喚起所有人心中渴望愛與被愛的心情。北市府動員廿五個單位協助拍攝，並結合市府行銷資源宣傳。

而電影製作或發行業者發行的影片，只要符合「影片中出現可辨識台北市景點影像超過四分之一」、「獲台北市文化局補助」或「在台北電影節中拿下重要獎項」等其中一個條件，經台北市電影委員會審查通過，就可免費透過捷運燈箱、公車廣告、文化快遞等北市府行銷管道宣傳。