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〈台北都會〉再生家具拍賣 將官書桌競標

2016-12-28

檜木製 8千元起標

〔記者張議晨／台北報導〕台北市環保局一月八日上午九點在內湖再生家具展示場舉辦「再生家具歲末年終拍賣會」，其中有一件從衡山指揮所「退役」的將官用檜木書桌。環保局說，這個書桌歷經兩蔣及兩岸對峙的年代，有六十年歷史，這次「忍痛割愛」，八千元底價起標！

環保局說，將軍桌約在民國四十年代所製作，是衡山指揮所幾年前報廢的財產，經由資收隊木工師傅巧手修復，原本只作為展示用，但陸續有民眾表達購買意願，為了鼓勵使用再生家具，當天將以八千元底價起標，預料會掀起競標熱潮。

除了骨董家具，拍賣當天另有上千件家具供選擇，最低一元起標，歡迎民眾把握機會搶便宜！現場還設有五十元起至二百元折價專區，最低以低於底價一折拍賣。購物滿萬元則可獲贈杯墊、手機架、檜木面紙盒、檜木糖果盒及檜木提籃等好禮。

修家具 當天有服務

此外，環保局也開放民眾攜帶家具至現場修復，上、下午場次共計一百件，但僅限再生家具修復工廠現有的五金材料，以及當天可完成修復的木製小型家具為主。

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  • 衡山指揮所「退役」將官桌，將於再生家具拍賣會當天開放競標。（台北市環保局提供）

    衡山指揮所「退役」將官桌，將於再生家具拍賣會當天開放競標。（台北市環保局提供）

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