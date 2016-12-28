〈台北都會〉微電腦瓦斯表更安全 北市免費裝

2016-12-28

每月增收40元基本費

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市天然氣用戶約有六十八萬，其中八十八％仍使用傳統機械式瓦斯表，且約六萬用戶未接受天然瓦斯管線設備定期檢查，恐有安全疑慮。為了加強市民用氣安全，台北市產業發展局昨天召開記者會，鼓勵民眾換裝具有自動切斷瓦斯功能的微電腦瓦斯表，民眾聯絡瓦斯公司就能免費安裝，每月增收四十元基本費，但平均每天一．三元就能確保住家用氣安全零死角。

產業局說，台北市有大台北區瓦斯、陽明山瓦斯、欣欣天然氣及欣湖天然氣公司四家業者，依規定會為家庭用戶提供每兩年一次免費檢查，截至今年十一月底，平均定檢比率為九十．九％，市府已要求四家業者增派定期檢查人員，並設置定期檢查專線服務電話，提供用戶預約排定定期檢查時間。

另外，今年發生兩起不肖業者企圖魚目混珠，假借大台北區瓦斯公司定期檢查名義，進入用戶家中強制推銷瓦斯開關案件。產業局提醒，瓦斯公司更換器材，現場不會收費，也不會推銷器材或零件。

而中央有意大量推廣安裝微電腦瓦斯表，它具有大量漏氣自動遮斷、五級以上地震自動遮斷、超過正常時間自動遮斷及管線微漏發出警訊功能，可防止瓦斯外洩、管線破損。

產業局說，台北市民眾只要聯絡使用的瓦斯公司，對方就會派人到府免費安裝微電腦瓦斯表，安裝費兩百元目前由瓦斯公司自行吸收，只會透過天然氣繳費通知單增加四十元基本費，但優惠僅限目前，不確定何時會恢復收安裝費。