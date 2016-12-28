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〈台北都會〉週五搭大眾運具 集點賺紅利

2016-12-28

〔記者陳紜甄／台北報導〕推廣共享、綠能政策，交通局昨天宣布推出「週五綠色運輸日」集點活動，十二月卅日到明年二月廿四日，民眾每週五「嗶」不限卡別的悠遊卡，搭乘台北市公車、捷運或YouBike ，搭一次可累積一點 UUPON紅利點數，點數可兌換悠遊卡儲值金或相關商品。

交通局十二月起至明年一月與「台灣城市單車聯盟」合作，每週五上午七點半至九點半舉辦「單車通勤日，請你喝咖啡」活動，局長張哲揚說，十二月有四千人次騎腳踏車，成效良好，再接再厲推出「週五綠色運輸日」集點，鼓勵民眾搭乘大眾運具。

張哲揚說，目前搭乘捷運、公車與YouBike為五十八％的使用率，市長柯文哲則是最佳代言人，每週五身體力行搭大眾運輸工具上班，長達好幾個月。

而UUPON是全台首家與悠遊卡跨足交通及消費的紅利點數業者，民眾每週五在台北搭捷運、公車或騎YouBike，每次可累積一點UUPON紅利點數，每一百點可兌換悠遊卡儲值金二十五元，紅利點數也可在全家、頂好超市、怡客咖啡等通路折抵消費或兌換商品。手機下載UUPON App綁定悠遊卡並加入會員，即可使用。

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  • 「週五綠色運輸日」集點活動將開跑，搭乘大眾運具一次，就可集一點紅利點數。（悠遊卡公司提供）

    「週五綠色運輸日」集點活動將開跑，搭乘大眾運具一次，就可集一點紅利點數。（悠遊卡公司提供）

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標題：〈台北都會〉週五搭大眾運具 集點賺紅利


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