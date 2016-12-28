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〈台北都會〉故宮中客減半 里長讚交通改善

2016-12-28

遊覽車佔道塞車 大幅減少

〔記者陳紜甄／台北報導〕中國客來台觀光人數驟減，觀光業叫苦連天，但故宮周邊里長卻叫好！今年五月到十一月的中國客來台觀光人數，較去年同期，減少約六十三萬人次，中國客主要的台北觀光景點國立故宮博物院，參觀人次減少一半以上，當地臨溪里長郭肇富說，遊覽車佔用車道，造成塞車的現象減少，交通大幅改善。

國立故宮博物院資料顯示，去年十一月，中國團客人數二十三．四萬人次，佔總參觀人數一半以上；今年十一月銳減為十．四萬人次，佔故宮總參觀人數卅一％。另外，故宮遊覽車輛數也從一天三百多輛，降為一天僅百輛遊覽車入館。

故宮當地的臨溪里長郭肇富說，五二○前，故宮斜前方停車場「天天滿場」，遊覽車佔用車道排隊入場，堵車嚴重。此外，五到七輛遊覽車驅車到中影文化城迴轉到停車場，嚴重影響車流。然而，五二○後，停車位少有「滿場」，記者實際走訪也發現，假日停車率僅五至六成。

在故宮工作二十多年的內部人員說，遊覽車載客至故宮下車後，並在中影文化城迴轉至大直方向，造成後方嚴重堵車。另外，中國觀光客減少後，故宮員工「等公車也比較快了」，道路塞車情形改善許多。

公車司機喊好開 告別龜速

行經故宮一帶的公車司機也說，五二○前，約在至善臨溪路口，距離故宮一公里就出現塞車現象，行車速度只有十多公里。中國觀光客減少後，回復正常時速，他坦言，「現在公車比較好開了！」

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  • 中國客減少，故宮週遭交通大幅改善。（國立故宮博物院提供）

    中國客減少，故宮週遭交通大幅改善。（國立故宮博物院提供）

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