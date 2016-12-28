〈台北都會〉北市友善狗狗公車 元旦起試辦
2016-12-28
604與0東逢假日上路
〔記者陳紜甄、鍾泓良／台北報導〕全國首創，明年元旦起，狗狗也能搭公車！為了方便民眾前往華山狗活動區及迎風狗運動公園，台北市公運處與動保處合作推出六○四與○東兩線公車，明年一月一日至二月二十八日試辦「友善狗狗公車」，逢例假日開出六班次，共計兩個月，民眾攜家犬，免裝籠就能上車；不過，公運處提醒，狗狗需穿禮貌袋或生理褲。
民眾到華山狗活動區，可於六○四往程的華山公園站或返程的行政院站上下車。另外，六○四的「塔悠疏散門」站與○東的新益里站，則能到達迎風狗動物公園，但下車後，仍需步行約十多分鐘。
免裝籠需穿生理褲
為了避免狗狗在車上便溺或暈車嘔吐，公運處表示，狗狗需穿戴禮貌袋或生理褲，才能上車。公運處希望飼主能照顧好家犬，因此一人限攜帶一隻家犬；也提醒飼主，公車行駛間車身顛簸、引擎噪音、周遭眾多乘客或陌生犬隻等環境，容易造成狗狗緊張，個性溫和穩定、不易緊張、不害怕陌生人或犬的狗狗，比較適合搭乘「友善狗狗公車」。
有狗主人說，過去要帶狗狗去迎風狗運動公園玩，都裝籠騎機車載，很危險，因此有意願搭乘寵物公車，但一天只有六班公車，多數民眾不知可使用這項資源，實在可惜。此外，公車似乎沒有直接抵達迎風狗運動公園，步行需要十多分鐘，希望可以更親民些！
○東例假日發車班次為八點、十點半與下午四點二十分；六○四例假日發車班次為十點、下午一點與四點。票價則按照公車現有票價規定，家犬不另收公車搭乘費用。
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