〈台北都會〉陶藝雙年展最後一週 送帆布袋

2016-12-28

〔記者張安蕎／新北報導〕全球四大陶藝雙年展之一的台灣國際陶藝雙年展，展期進入最後一週，今年一一九件作品中，可見陶藝家對社會、環境的反思，也有不少作品展現創新的實驗陶瓷，陶博館推出限量帆布袋贈送活動，呼籲民眾把握最後機會前來欣賞。

今年雙年展分別有來自全球五大洲、四十八個國家、三六九位陶藝家參展，首獎得主為台灣藝術家吳育霈，作品「土」，把土粉當沙堆成形，淋上釉藥燒製成鏤空狀，手法及技術令人耳目一新，顛覆既有的捏塑方式。

來自日本的陶藝家小島修也同樣獲得首獎，作品靈感為台南六甲的一間破舊房屋，並選用台灣土、玻璃等元素，融合傳統與創新。