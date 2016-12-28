〈台北都會〉大安庇護農場文創品 盼外界支持

2016-12-28

〔記者張安蕎／新北報導〕樹林區公所舉辦年終關懷送暖活動，讓弱勢族群提前感受年節歡喜氛圍，大安庇護農場四十六位員工，包括智能、肢體障礙及自閉症等患者到場大秀舞蹈，歡唱「愛拚才會贏」勵志歌曲，慰勉自己一年的辛苦，也盼外界給予支持，購買他們自產自銷的手工藝品。

大安庇護農場為北台灣唯一從事園藝產業的庇護工場，提供四十六位身障者就業，服務項目以花卉、盆栽種植、手工精油皂、觀光導覽及園藝施作為主，近年來更導入木作工藝，將漂流木再利用，自製貓頭鷹磁鐵、麋鹿造型擺飾等產品，發展出文創特色。

接受盆栽種植、修剪花木訓練的小安說，「我很喜歡這份工作，每天看到植物很愉快！」農場經營單位、社團法人視障協會理事長林昌見表示，近年經濟不景氣，送禮人數變少，衝擊農場營運，加上技術、包裝無法追上一般園藝業者，亟須外界協助，讓員工們可落實自給自足，減輕身障家庭的經濟負擔。

樹林區長林耀長表示，大安庇護農場首度參與弱勢關懷活動，身障者家長也到場響應，共享圍爐大餐，期盼社會支持他們的正向精神，用實際購買做為最好的肯定及鼓勵。