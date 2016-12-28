| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉遊烏來新型態 接待家庭分享經驗

2016-12-28

〔記者張安蕎／新北報導〕原民局推動「接待家庭」計畫，協助十五戶原住民家庭發展觀光，參與導覽、禮儀等培訓課程，提供新型態旅遊服務模式，今年已試辦一日遊行程，逾百觀光客到訪接待家庭，親身體驗部落文化。

原民局經濟建設科長李志偉表示，原民局一○一年起開辦「悠遊部落」小旅行，今年十月轉型為接待家庭計畫，十五戶報名家庭十月起透過「新北Lokah一日遊」規劃出八條一日遊路線，參與遊客破百，明年將接續培訓，期望能把旅人留在部落，深刻體驗原住民的熱情、工藝與農業。

參與培訓的宋福生和高蓮君夫婦，帶兒子一起投入培訓，宋福生表示，藉由老一輩的教授與實戰經驗，他習得不少生態環境保護知識，常在接待中與遊客分享原始的自然生態。高蓮君說，她透過廢物利用，打造出充滿木與綠意的編織工作坊，帶領遊客學習原住民傳統編織，做竹筒飯、香蕉飯，除了結交認識朋友之外，希望讓更多人認識美麗的泰雅文化。

另外，高德貫、高游春花夫婦也參與接待，開放遊客到自家農場參觀，梯田裡種植馬告、山藥等富有山區特色的農產品，可隨手摘下葉菜瓜果品嚐，還可欣賞烏來吊橋、老街風情。

廣告
  • 宋福生和高蓮君夫婦投入原民局「接待家庭」計畫，帶領遊客深入體驗原住民傳統文化。 （原民局提供）

    宋福生和高蓮君夫婦投入原民局「接待家庭」計畫，帶領遊客深入體驗原住民傳統文化。 （原民局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
世大運開閉幕 爆電力不夠用

世大運開閉幕的表演嘉賓、活動安排被北市府列為「最高機密」，市議員質詢後也僅得知票價最高八千八百元，其餘訊息三緘其口；未料，本月傳出開閉幕用電…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：〈台北都會〉遊烏來新型態 接待家庭分享經驗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.