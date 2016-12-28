〈台北都會〉遊烏來新型態 接待家庭分享經驗

2016-12-28

〔記者張安蕎／新北報導〕原民局推動「接待家庭」計畫，協助十五戶原住民家庭發展觀光，參與導覽、禮儀等培訓課程，提供新型態旅遊服務模式，今年已試辦一日遊行程，逾百觀光客到訪接待家庭，親身體驗部落文化。

原民局經濟建設科長李志偉表示，原民局一○一年起開辦「悠遊部落」小旅行，今年十月轉型為接待家庭計畫，十五戶報名家庭十月起透過「新北Lokah一日遊」規劃出八條一日遊路線，參與遊客破百，明年將接續培訓，期望能把旅人留在部落，深刻體驗原住民的熱情、工藝與農業。

參與培訓的宋福生和高蓮君夫婦，帶兒子一起投入培訓，宋福生表示，藉由老一輩的教授與實戰經驗，他習得不少生態環境保護知識，常在接待中與遊客分享原始的自然生態。高蓮君說，她透過廢物利用，打造出充滿木與綠意的編織工作坊，帶領遊客學習原住民傳統編織，做竹筒飯、香蕉飯，除了結交認識朋友之外，希望讓更多人認識美麗的泰雅文化。

另外，高德貫、高游春花夫婦也參與接待，開放遊客到自家農場參觀，梯田裡種植馬告、山藥等富有山區特色的農產品，可隨手摘下葉菜瓜果品嚐，還可欣賞烏來吊橋、老街風情。