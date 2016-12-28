〈台北都會〉國車國造 淡海輕軌列車首亮相
〔記者李雅雯／新北報導〕強調「國車國造」的淡海輕軌列車，首輛列車昨在淡海新市鎮工區正式公開亮相，不受風強雨大惡劣天氣影響，多位民眾準時到場排隊等待參觀，其中還有人一早七點半從宜蘭出發，轉了三趟車趕赴十點半的列車見面會。
藍色行武者號 吸引鐵道迷
淡海輕軌列車由台灣車輛股份有限公司、德國福伊特公司（Voith Engineering Service）跨國合作，從設計、製造到測試都在台灣完成。
首輛列車「行武者號」日前在淡海新市鎮工區完成組裝，進行相關測試作業。「行武者號」外型以藍色為主色調，呼應淡水地區「海」、「河」的景觀意象，白色則意味著水面映射的日光。
每輛列車有五節車廂，總乘客人數可達二百六十五人，最高時速可達七十公里。列車座椅採人造皮，不同於光滑表面，該材料增加摩擦力，讓乘客在列車行進遇上轉彎處時，不會跟著「滑」出座位；納入觀光考量，列車採用大片觀景車窗，採光佳、有視野，每次乘車經驗都是淡水視角筆記；配合大量採光，車廂內手把、牆面都是淺色調，營造活潑氛圍。
鐵道愛好者黃柏文從國小就喜歡各式運輸工具，昨七點半就從宜蘭出發，搭乘台鐵到台北車站後再轉捷運到淡水，接著搭公車到淡海新市鎮的會場。黃柏文說，時常在網路上瀏覽淡海輕軌工程的消息，因為這是列車第一次公開展示，趁著休假到現場一探究竟，車廂很明亮、座位流線光看就很舒服，對於接下來的測試、營運都很期待。
新北市副市長李四川表示，台車公司達成各界期待的「國車國造」，台灣軌道運輸進入新的里程碑，感謝工程單位和各方支持，總共十五列車輛，預定可在明年八月安裝完成，民國一○七年底完工。
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