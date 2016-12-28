〈台北都會〉北農新合約 加收使用費3600萬

2016-12-28

〔記者黃建豪／台北報導〕位於萬華區的第一果菜批發市場（萬大市場）掌握大台北地區主要蔬果貨源，由北市府委由台北農產運銷公司經營，雙方合約將於年底到期。市府失去北農公司人事主導權後，擬加收對北農的市場使用費，預估每年可為市庫增加三千六百萬元收入，該方案昨於市議會財政建設委員會通過決議，且北農違法聘請董事三親等擔任職務，在罰款繳清前不得與市府續約。

在市議會要求下，北市府委託北農公司經營合約，擬將北農停車場與冷藏庫使用費由十％提高至法定上限的十五％，批發市場管理費則分為十五％、十二％或維持十％三種方案；以去年北農稅前淨利五千一百萬元為例，未來將分別減少北農八十六％、四十一％或十二％的盈餘。

財委會通過第一方案，三項管理費均由十％提高十五％，一年將減少北農三千六百萬元收入，同時訂定兼營事業收費基準，提高對北農的一郎餐廳等兼營事業的抽成。

今年菜價因颱風兩度長期大漲，北農今年稅前淨利達一億五千萬元，比去年增加近三倍。但市場處憂心，菜價部分已制定回饋方案，約五千萬元的稅前淨利才是正常情況，若一口氣拔掉太多經營利潤，恐影響北農本業的經營。

但財委會議員對此不滿意，委員會一召、民進黨市議員劉耀仁加碼，包括市府與北農的合約從三年改為半年，以及北農因違法任用三親等職員及拒絕提供資料，積欠市府的兩百八十六萬元，在繳清前市府不得與北農簽約。

北農則表示，以十％收取使用費近四十餘年，此舉勢將造成營運嚴重衝擊，影響營運及股東權益部分，應送請董事會審議並提交股東大會議決。