〈台北都會〉傳中國抵制中華台北 柯也搖頭

2016-12-28

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕中國官方《環球時報》前天發表社論說要讓台灣外交「剃頭」，也揚言要讓台灣不能用「中華台北」參加國際體育賽事。市長柯文哲昨表示，世大運都按照國際奧委會的規定，據他了解，中國方面目前仍很願意參加世大運，奧運得過獎牌的選手有一半在世大運得過獎，所以是很重要的國際賽事，中國沒有理由去故意抵制。

根據體育署所述的奧會模式，觀眾席上觀眾可以持國旗，只要不干擾比賽進行，主辦單位無權干涉。

《環球時報》社論指，民進黨一直想要證明台灣是「獨立主權國家」，那中國就好好證明台灣到底是誰。台灣認為以「中國台北」或「中華台北」名義在國際上活動，感覺有失身分，那中國將連台灣以這個名義在國際組織中現身的資格都予以剝奪。

柯文哲認為，體育就是體育，不要搞太多政治，沒有好處。