〈台北都會〉世大運開閉幕 爆電力不夠用
2016-12-28
〔記者何世昌／台北報導〕世大運開閉幕的表演嘉賓、活動安排被北市府列為「最高機密」，市議員質詢後也僅得知票價最高八千八百元，其餘訊息三緘其口；未料，本月傳出開閉幕用電量竟超過台北田徑場契約電容的三倍，據了解，為避免表演跳電而鬧國際笑話，行政院政務委員張景森已出面要求台灣電力公司全力配合輸電。
行政院已協調台電 全力配合
世大運開閉幕場地原本在台北大巨蛋，因大巨蛋停工、變更建照等問題未解，移師台北田徑場；不過，開閉幕節目單明年才會出爐，北市府現僅公布近半座席的票價低於兩千、最高票價八千八百元。
據了解，開閉幕表演長度各約三小時，將安排知名歌手演唱、破千人舞團表演、搭配聲光效果的「３Ｄ投影」，為了滿足上述表演需求，預計動用大量照明設備。
不過，台北田徑場的契約用電容量是一千兩百瓩，一旁的台北小巨蛋是著名演唱會場地，但台北田徑場用電容量僅為小巨蛋的三成；至於開閉幕初估用電需求卻高達四千六百瓩，遠超過既有契約用電容量。
據了解，世大運執委會副執行長薛春明一度要求世大運文化處下修電力需求，但此意見遭世大運執行長蘇麗瓊打槍，蘇強調：「完美演出是唯一目標，不要為了降低電力使用而影響演出的水準。」為了解決缺電窘境，張景森更指示台電公司全力協助。
台電指尚未見市府提出申請
台灣電力公司發言人蕭金益昨證實此事，並指花博也曾配合輸電，雙方有合作默契；但北市府迄今未向營業處提出「臨時契約容量擴充」申請。
世大運執委會解釋，除了開閉幕場館、比賽場館亦有擴充臨時契約用電容量的需求，現正逐一盤點，再向台電統一提出申請。
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世大運開閉幕 爆電力不夠用
世大運開閉幕的表演嘉賓、活動安排被北市府列為「最高機密」，市議員質詢後也僅得知票價最高八千八百元，其餘訊息三緘其口；未料，本月傳出開閉幕用電…
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