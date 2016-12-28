〈台北都會〉北市拆違建不再拖 協調逾三次由市長裁決

2016-12-28

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市違建拆不完，目前估計全市有兩萬七千件。過去違建拆除一大阻力來自於市議會，更常遇到議員透過協調會來拖延拆除，甚至有違建案協調過四十一次，至今十年未拆除。市長柯文哲上月即下令，協調三次以上違建案須向市長室報告，由他裁決是否直接拆除。對此，有市議員表示莫可奈何；至於建管處則說，科室不用再面對六十幾位議員壓力、可順利拆違建。

全市逾3次違建案 有3665件

根據建管處資料，北市的協調違建冠軍為大安區一處在法定空地蓋的約廿坪違建，民國九十五年時曾報拆過，經過十年協調四十一次還拆不掉，目前還未拆除。協調三次以上的違建案有三千六百六十五件，若每週須向市長報告十件去計算，須花七年才能全部報告完；但近一個月市長室已經裁示拆除十五件違建。

議員「技術性」協調 擺明拖下去

市府九十七年曾發函給議會，指出違建的協調次數最多就是兩次。但都發局官員說，建管處一般只會出席前兩次協調會，其餘不予理會，議員仍會在拆除前夕再召開協調會，讓拆除一再拖延。建管處依法可以先執行拆除，但為了「府會和諧」仍會配合緩拆，否則容易被議員刁難。

建管處違建科長李松鶴表示，已向市長室報告過三、四次，有些違建案具公安疑慮已下令拆除；若市長沒有辦法直接判斷，就會安排時間直接到違建地勘查，目前曾去過大安區、北投陽明山。

市長一肩扛 基層指鬆口氣

都發局官員表示，市長室願意將拆除違建的責任扛下，對於基層執法有很大的幫助。至於議員對新制有什麼反應？官員說，有些議員會直接打電話給市長室，也有議員透露鬆了一口氣，不用一再因選民服務幫違建護航。

市長堅持拆 議員：也莫可奈何

曾協助民眾協調違建的市議員坦承，市長室裁決違建確實影響到議會；該議員說，地方性議員幫選民做違建服務，通常會遵循合情、合理、合法原則，但碰到未必合法的違建時，也會基於惻隱之心盡量去幫忙。他說，若是今天市長執意要去拆除，民意代表也莫可奈何，但仍希望市府不是只有拆，也要想辦法讓民眾盡快都更。