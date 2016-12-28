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〈北部〉一例一休上路 新北市府勞工加班費 估增3億元

2016-12-28

〔記者賴筱桐、何玉華／新北報導〕一例一休新制上路，公務機關也受影響，新北市政府初估，若核實發放勞工加班費，需增加三億多元預算，支出比既有制度高出一倍，尤其對清潔隊員影響甚鉅，若全部以加班費取代補休，費用至少增加三億元。

朱立倫：不能為了報加班費而加班

市長朱立倫指出，根據主計處和人事處估算，一例一休法令通過後，新北市公務機關恐要多支出三億多元勞工加班費，不能為了報加班費而加班，各機關應有效率地完成工作，避免浪費公帑。

朱立倫舉例，部分學校已有因應做法，縮減對民眾的服務時間，例如校園減少開放時段，影響都會區市民運動休閒需求，該如何解決困境？可請學校志工相互協助，既不減少對市民的服務，又能達成目的。針對公共運輸業，交通局應了解業者的反映意見，分析對票價和運價的影響，提出具體因應方針。

清潔隊員運作特殊 影響最大

人事處副處長林正壹表示，今年發放加班費約三．六億元，估計一例一休新法實施後，加班費恐增至七．二億元，新北市公務機關受影響對象，包括技工工友、清潔隊員及臨時人員約一萬一千四百餘人，在符合法令的情況下，請各機關內部協調，以調整作業模式、調配任務指派或工作內容、給予勞工補休機會等方式控管工時。

環保局主任秘書程大維說，清潔隊員編制五千兩百九十八人，特定節日常需較多人力運作，如農曆年大掃除產生大量垃圾，為符合民眾需求，暫不縮減垃圾收運時間；若一○六年二二八、清明節、端午節、國慶日四個連續假期維持正常人力運作，假設隊員都希望以加班費取代補休，初估加班費約增加三億元。

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  • 一例一休新法上路後，新北市公務機關影響最大的是清潔隊員，若全部以加班費取代補休，加班費用至少增加三億元。（記者賴筱桐攝）

    一例一休新法上路後，新北市公務機關影響最大的是清潔隊員，若全部以加班費取代補休，加班費用至少增加三億元。（記者賴筱桐攝）

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標題：〈北部〉一例一休上路 新北市府勞工加班費 估增3億元


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