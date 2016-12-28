〈北部〉33新措施元旦上路 公車站全禁菸
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市明年元旦起，將有十二項行政措施及二十一項市政服務上路。全市三千多處公車候車亭及站牌周邊納入禁菸區域，違者開罰兩千元至一萬元。雙溪高中與金山高中一○六年首度辦理就學區完全免試入學方案，提供六十％至七十％招生名額，不採計在校成績與國中教育會考成績，落實在地就學精神。
公車站禁菸區抽菸 開罰2千至1萬元
衛生局健康管理科長林惠萍指出，為營造無菸環境，一○四年十月優先推動林口區四十九處公車候車亭實施禁菸，廣受好評，預計明年三月一日起，擴大至全市二十九個行政區、共三千多處公車候車亭及公車站牌方圓二．五公尺範圍內，劃設禁菸區，公告後一個月為勸導期，違規者將依菸害防制法取締，開罰兩千元至一萬元。
雙溪、金山高中 採完全免試入學
教育局中等教育科長何茂田表示，一○六學年度在市立金山高中及雙溪高中辦理完全免試入學，分別提供七十％、一百四十名及六十％、一百二十名的招生名額，供金山高中學習區（萬里國中、石門國中、金山高中國中部）、雙溪高中學習區（貢寮國中、平溪國中及雙溪高中國中部）國中應屆畢業生就近入學機會，不採計國中教育會考成績或在校成績，若報名人數超出預定招生名額，以「多元學習表現積分」為超額比序。
街藝展演許可審查 明年起收費
街頭藝人展演許可審查明年起收費，個人報名費五百元，團體報名費一千元，兩年換證一次，換證費兩百元。文化局主任秘書翁玉琴表示，因應報考人數逐年增加，一○五年就有五百多組，因為不收費，近一成考生缺考，影響市府前置作業和認證錄取率，加上北市、基隆、新竹、宜蘭、屏東等十縣市已收費，明年起新北市酌收報名費。
另外，針對老屋健檢結果，需要立即補強、修復，或經鑑定為海砂屋社區，一年內整合所有權人達五十％同意比率，且願意配合都更程序，市府提供都更前期鑑定及耐震評估費用全額補助。
財政局表示，明年起承租市有基地，並設籍於地上房屋做自用住宅者使用者，承租人為低收入戶或中低收入戶，享有租金四折優惠。
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