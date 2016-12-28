〈北部〉散裝蛋包材新制上路 縣府展開稽查

2016-12-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕一次性包材裝蛋新制正式上路，全台各縣市目前僅先進行勸導階段，花蓮縣政府農業處近期也將派員至縣內傳統市場、雜貨商家進行稽查、勸導，強調「法規一定要執行！」讓蛋商直呼「藍瘦‧香菇」，表示包裝成本增加，售價可能調漲！

先勸導 限期不改善將開罰

花蓮縣政府農業處副處長張仁智說，蛋商攤販積習已久的販售行為，對於商家和民眾可能一時還無法扭轉過來，但「法規一定要執行」，將派遣防疫人員前往縣內各傳統市場、雜貨商家進行稽查、勸導，限期內若不改善才會進行開罰。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，由於尚未收到中央指示，暫時不會貿然進行查核，她強調，會再協商出擬定一個較為友善的做法以免擾民。

花蓮陳姓蛋商說，使用一次性紙箱裝蛋成本一定會提高，每次盛裝二百顆蛋的紙箱成本，目前初估耗材費約在五十元間，若一顆蛋原本只要四元，送到市場再轉賣到消費者手中，就有可能會漲幅到四點五元或五元。

他質疑，用紙箱等一次性裝載容器或包材就能避免生鮮禽蛋夾帶有害病菌嗎？建議政府從「源頭」衛生把關，在禽蛋場養殖與出貨前，先做到車輛及蛋箱的清潔消毒工作，或規定業者必須清洗生鮮禽蛋後才能出廠。

「不排除調整售價！」張姓早餐店業者說，雖然買來的雞蛋多半散裝，但他習慣性先洗過再下鍋，若真全面禁止使用塑膠籃而採用一次性包材，將會視形況調整售價來彌補紙箱盛裝成本。