〈北部〉花蓮市圖總館整修 元旦起閉館一年

2016-12-28

借閱服務 移至進豐園區

〔記者王錦義／花蓮報導〕三十五年歷史的花蓮市立圖書館館舍老舊，歷經多次整修，花蓮市公所爭取到教育部近一千五百萬元經費，明年將改造圖書館硬體，市圖總館將從明年一月一日起閉館長達一年，相關借閱服務將於明年四月底開始，暫遷到進豐園區內的洄瀾文創空間。

總館改善空間 強化數位應用

公所指出，位於國聯一路的市立圖書館總館興建於民國七十年，歷經八十六、八十九、九十三年三次擴建與整修，因使用者增多，圖書館空間不足及館舍老舊問題再度浮現。花蓮市公所向教育部爭取「公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫」，包括環境改善案四百四十三萬元、以及「書香卓越典範計畫案」補助一千萬元，將投入總館以及所屬三個館舍的軟硬體改造。

兒童館、樂齡館也提升設備

市圖館長蔡淑香說，在圖書館閱讀環境與設備升級計畫中，將改善總館一樓及地下室原有的空間動線及閱讀氛圍；「典範計畫」將持續完成總館二樓及三樓閱讀空間改善，呈現多元學習的場域與交流平台；另外在進豐園區內的兒童館與主農社區的樂齡館也會增設適合的硬體設備，例如嬰幼兒區環境氛圍改造、建立樂齡有聲書區等。

蔡淑香說，其中典範計畫也將強化數位科技應用；總館三樓則規劃為開放式「創客空間」，引入3D列印機、樂高組等設備，歡迎青少年進入圖書館動手DIY。

蔡淑香說，總圖閉館期間，館藏借閱服務經整理後，明年四月底起移到進豐園區內的洄瀾文創空間（舊調解委員會），而進豐園區的兒童館、漫畫館、主農社區的樂齡館照常開放。

市長魏嘉賢說，為爭取經費，他北上拜訪教育部審查委員說明構想及設計，很感謝委員的支持；他說，圖書館是乘載及傳遞知識的平台，近年也導入分齡閱讀理念，成立兒童館、樂齡館等分館，希望讓花蓮市民都能喜歡閱讀，無形中也讓閱讀風氣向下扎根，繼續深植花蓮軟實力。