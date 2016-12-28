〈北部〉明年不減招 東華、慈濟大學拚特色
〔記者花孟璟／花蓮報導〕明年大學新生再探新低，全國大一新生數首度跌破廿五萬人，教育部最近公布一○六學年大學招生名額，全國大砍一萬四千個名額，而花蓮縣的東華、慈濟二所綜合大學，明年度招生科系、名額不減，但學校憂心學生變少，都上緊發條要賣力招生！
一○六學年大學招生名額近日公佈，花蓮有國立東華大學、私立慈濟大學二所綜合大學，其中東華大學核定招生四十一個科系、新生數共一千七百一十七人；慈濟大學核定招生十六科系、新生名額七百三十人，與一○五學年相比，核定招生名額、系所都沒有減少！
東華公布調查 九成七企業滿意該校畢生
雖名額未減，但面臨少子化的「大海嘯」，各大學無不設法突顯特色。東華大學教務處表示，學校歷年新生報到率都有九十五％，沒有被減招，且學校昨公布二○一六年針對企業雇主的最新調查結果，顯示該校畢業學生獲得九十七％受訪企業「表示滿意」，其中三成給予九十分以上高分、近八成雇主評分八十分以上，且雇主有九十八％「願意再聘僱東華畢業生」。
東華大學校長趙涵捷認為，學校鼓勵學生透過工作坊、講座、實習來強化與企業的合作，一方面也加強語言課程，創造企業需求的人才；而二○一六年「ESI基本科學指標」統計結果最近也出爐，該校有十六篇期刊論文榮登「高度被引用論文」世界排名前一％，也兼顧研究型學生需求。
慈濟優惠弱勢生 強調考照率優於全國
慈濟大學則把眼光放在國內弱勢學生身上。學校教務處表示，大學個人申請「一人可報六所」，每個學校動輒上千元，導致貧困學生選擇受限，因此提出個人申請不分系招生採取書面審查，且二階段面試免八百元報名費；而校方也強調「專業證照考照率」優於全國，包括護理師、醫師證照等，代表學校「品質保證」；此外，為補充學生來源，學校也有「南向政策」，今年陸續前往馬來西亞、印尼招生，與當地教育團體簽訂人才培育計畫、策略聯盟。
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