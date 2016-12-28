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〈北部〉挺自辦礁溪重劃挨批 宜縣議員游祥德嗆退民進黨

2016-12-28

「雪隧觀點」刊文控圖利

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕礁溪市地重劃案風波越演越烈，民進黨籍縣議員游祥德說，他支持自辦卻遭「雪隧觀點」電子報刊登文章指控圖利，刊物是民進黨附屬組織，竟對黨內同志撕裂，決定退黨；對此民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，「雪隧觀點」非黨內刊物，會全力慰留。

雪隧觀點第二○九期刊登文章「那一天，我們一同見證了十九位宜蘭縣議員集體宣示圖利」，文由督促公辦市地重劃行動聯盟撰寫，文中指出，刪除公辦預算的表決，有游祥德等五位民進黨籍議員，這些議員竟於卸任前「臨老入花叢」、「晚節不保」，淪為「闇黑勢力」幫兇，莫非是在為自己退休計畫打算？民進黨在宜蘭完全執政後，從「完全負責」變成「完全腐敗」，聯盟予以嚴正譴責！

「以退黨表示清白，提醒黨內同志不要再廝殺！」游祥德說，他熱愛民進黨，但已忍無可忍，雪隧觀點是民進黨附屬組織，卻刊登這種文章指控民進黨議員圖利，黨內同志不斷廝殺，毫不留情，支持自辦理由是縣府已經有配套措施，可加快腳步，地主能享有更多權益。

游祥德在民國七十六年加入民進黨，曾任三屆冬山鄉代、五屆縣議員，他說，擔任民意代表三十多年來兩袖清風，拒絕不義之財，現在遭人這樣批評，非常不能忍受，完全沒有公道。

縣黨部：誤會了 將慰留

宜蘭縣公民監督聯盟執行長游建峰表示，雪隧觀點去年九月起由宜蘭縣公民監督聯盟接手發行，以公民力量立場發聲，跟民進黨沒有關係，來稿照登，不分黨派，各期來稿言論均不代表刊物立場；林進財回應，游祥德對縣黨部有誤解，會與他溝通並慰留。

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  • 游祥德不滿他支持自辦礁溪重劃，卻遭雪隧觀點電子報刊登的文章指控圖利。（記者簡惠茹攝）

    游祥德不滿他支持自辦礁溪重劃，卻遭雪隧觀點電子報刊登的文章指控圖利。（記者簡惠茹攝）

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