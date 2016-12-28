〈北部〉南方澳船舶岸上修復專區 擬設南興碼頭

2016-12-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕南方澳作業漁船有八、九百艘，更是全國三大漁港之一，船舶修復場所是不可或缺的基本設施，但南方澳可以修船的造船廠只剩下大晉造船廠，縣議員邱嘉進主張劃設船舶停靠專區，並辦理公辦民營。縣府漁管所表示，漁業署已經同意規劃岸上修復專區。

邱嘉進指出，南方澳是全國漁業最多元漁港，也曾經是漁船數最多地方，但這幾年可以提供漁船修復的軌道逐年減少，地方擔憂未來無處修船，也擔心被財團壟斷，希望縣府儘速劃設船舶修復專區，避免現有的修復區被變更做其他使用與經營。

邱嘉進說，如果漁業署、縣府、漁會可以聯手承擔解決問題，以公共造產方式徵收土地辦理公辦民營，才能多重保障漁民權益，否則被財團壟斷，維修費將成漁民沈重負擔。

縣府漁管所表示，已經將地方意見轉達中央，漁業署同意在南興碼頭附近設置岸上修復專區，漁民可以在這裡修理船上機械、輪機設備等，至於收購南方澳修船廠則有困難。