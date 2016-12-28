| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度 林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉南方澳船舶岸上修復專區 擬設南興碼頭

2016-12-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕南方澳作業漁船有八、九百艘，更是全國三大漁港之一，船舶修復場所是不可或缺的基本設施，但南方澳可以修船的造船廠只剩下大晉造船廠，縣議員邱嘉進主張劃設船舶停靠專區，並辦理公辦民營。縣府漁管所表示，漁業署已經同意規劃岸上修復專區。

邱嘉進指出，南方澳是全國漁業最多元漁港，也曾經是漁船數最多地方，但這幾年可以提供漁船修復的軌道逐年減少，地方擔憂未來無處修船，也擔心被財團壟斷，希望縣府儘速劃設船舶修復專區，避免現有的修復區被變更做其他使用與經營。

邱嘉進說，如果漁業署、縣府、漁會可以聯手承擔解決問題，以公共造產方式徵收土地辦理公辦民營，才能多重保障漁民權益，否則被財團壟斷，維修費將成漁民沈重負擔。

縣府漁管所表示，已經將地方意見轉達中央，漁業署同意在南興碼頭附近設置岸上修復專區，漁民可以在這裡修理船上機械、輪機設備等，至於收購南方澳修船廠則有困難。

廣告
  • 南方澳作業漁船約有八、九百艘，更是全國三大漁港之一。（資料照）

    南方澳作業漁船約有八、九百艘，更是全國三大漁港之一。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
超商設新娘休息室 網友讚貼心

基隆外木山風景優美，去年獲選十大魅力水域冠軍，是新人拍婚紗的熱門景點，基隆大武崙7-ELEVEN武訓門市特別設置新娘休息室，方便新娘更衣化妝…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：〈北部〉南方澳船舶岸上修復專區 擬設南興碼頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.