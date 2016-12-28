〈北部〉成本增價凍漲 三星銀柳農喊苦

2016-12-28

希望提升內銷比率

〔記者江志雄／三星報導〕三星鄉銀柳產量占全國九成，目前進入盛產期，有七成外銷，不過這些年來經營成本暴增，價格卻原地踏步，農民喊苦，盼提升內銷比率，提高附加價值；三星地區農會表示，將積極推廣銀柳花藝，設法擴大內需市場。

三星銀柳是頗具特色的地方農產品，全鄉種植面積六十五公頃，年產值約四千萬元，每年十二月初開始採收，外銷新加坡、馬來西亞等國華人社區，元旦過後轉向內銷，銀柳諧音與銀兩相近，東南亞華人習慣春節在家裡擺設銀柳祈求好彩頭，國內多半當成花材使用。

「銀柳農賺得都是辛苦錢！」銀柳雖是三星特產，但產值不算高，農民簡桂賢說，銀柳是勞力密集產業，成本逐年攀升，價格維持不變，以外銷為例，五台尺長度平均每支六元，一甲地收入七十萬元，扣除工資、肥料支出，所剩不多，近兩年遭颱風侵襲，產量減半，實際收入有限。

簡桂賢表示，三星銀柳由貿易商收購外銷，在東南亞市場遇上中國低價競爭，價格拉抬不起來，另農村人力老化，經營者青黃不接，栽種面積從民國七十年代的一百公頃降為六十五公頃，正面臨「內憂外患」，他認為應提高內銷比率，讓銀柳身價合理化，才有利於永續發展。

農會推廣花藝用途

三星地區農會推廣部主任賴俊宏說，台灣消費者把銀柳當成插花用的花材，農會希望有更多樣化用途，像是做成銀柳盆栽、裝置藝術，本月中旬的三星青蔥銀柳節，便設計大型銀柳金雞強力行銷。

他強調，銀柳特點是保存時間長，插在裝水花瓶有兩個月觀賞期，如果乾插可擺放一年，三星地區農會青蔥文化館展示許多銀柳藝品，歡迎各界參觀鑑賞。