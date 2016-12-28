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〈北部〉蘇澳漁會推鱻宴 早鳥送櫻花蝦

2016-12-28

〔記者江志雄／蘇澳報導〕南方澳漁港漁獲滿載，歡喜迎新年！蘇澳區漁會推出抗漲專案「鱻宴」年節禮，內容物包含大白鯧等七項高檔海鮮，每盒原價兩千六百八十元，早鳥預購優惠價兩千兩百八十元，並加贈一份櫻花蝦，限量一千盒。

「鱻宴」年節禮的大白鯧、透抽、魩仔魚、花枝丸，由南方澳漁民捕撈，日本生食級M SIZE大干貝、阿根廷天使紅蝦、格陵蘭海域厚切扁鱈（大比目魚）則是外國進口；蘇澳區漁會總幹事林月英說，「鱻宴」新鮮澎派，早鳥預購優惠數量有限，想搶便宜動作要快。

林月英表示，年節將屆，市售海鮮價格上揚，蘇澳區漁會的「鱻宴」年節禮，內容物品項豐富，價格優惠，當令美味佳餚一次購足，是準備除夕圍爐飯的好選擇，購買兩盒以上且同個送貨地點免運費，即日起受理預訂，一月十六日到廿日宅配，電話：03-9972808。

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  • 蘇澳區漁會推出的海鮮年節禮，包含大白鯧等高檔海產，早鳥有優惠，還送櫻花蝦。（記者江志雄攝）

    蘇澳區漁會推出的海鮮年節禮，包含大白鯧等高檔海產，早鳥有優惠，還送櫻花蝦。（記者江志雄攝）

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