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〈北部〉歡樂宜蘭年暖身 冬山元旦升旗健走

2016-12-28

〔記者江志雄／冬山報導〕冬山鄉元旦升旗暨健行擴大舉辦，為明年歡樂宜蘭年及宜蘭綠色博覽會等兩大活動暖身。

歡樂宜蘭年除夕夜在冬山火車站前廣場登場，綠博則是首度走出蘇澳武荖坑風景區，四月移師冬山河生態綠舟，冬山鄉長謝燦輝盼透過元旦升旗，提前為兩大活動暖身。

元旦升旗於元月一日當天上午六點四十分起在冬山鄉政中心報到，升旗後健走，行經冬山火車站、生態綠舟等地，全程約四．五公里，鄉公所提供一千兩百份紀念帽、礦泉水及毛巾，道之驛終點站備有平安粥、奶茶讓參加者暖身子。

冬山鄉元旦升旗已連辦十二年，謝燦輝表示，愛國不分黨派，更無顏色之分，元旦升旗兼健行，鼓勵鄉親走到戶外，聯絡彼此感情，有效凝聚地方向心力，獲得不小回響，歡迎大家踴躍出席，也為農曆年前的歡樂宜蘭年營造氣氛。

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